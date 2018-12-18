擅自攜帶肉品加重罰鍰　海關查獲逾百公斤

▲非洲豬瘟愈發嚴重，海關加強查緝。（圖／關務署台北關提供）

記者吳靜君／台北報導

關務署今(18)日公布統計，擅自攜帶肉品入境提高罰鍰以來（12月14日到18日止），已經查獲124.68公斤違法夾帶豬肉製品入關。財政部長蘇建榮呼籲，民眾出國千萬不要帶肉製產品回國，這對農畜牧業的影響很大，不要重蹈口蹄疫的覆轍。

目前我國防範豬瘟，已經提高到國家及警報，關務署的官員指出，現在已經加強查核的密度，將抽查密度，將抽查的比例提高，只要被發現攜帶肉品入境，不論有無申報或者檢疫證明，都要移交給防檢局處理。

海關查核方式，只要是托運行李，都是採用X光機進行查核；隨身行李則採用抽核的方式，防檢局也會在各機場、港口設下防護，由檢疫犬利用靈敏的鼻子進行攔截。

關務署也強調，不只自中國入境班機會加強查核，包括從義大利、西班牙的火腿，也都不能攜帶入境。肉製品是屬動物傳染病防治條例第5條應施檢疫物品，應於入境時申請檢疫，未檢附輸出國政府檢疫機關簽發的檢疫證明書或未經檢疫合格者，不得攜帶入境；違反前揭規定，應沒入銷毀，且最高可處100萬元罰鍰。

根據關務署統計，今年至12月18日，查獲的郵包有郵包118.73公斤、空運貨物有130.65公斤，旅客行李有1萬5,326.6公斤，其中金馬小三通有1,519.55公斤。

且依照動物傳染病防治條例第5條，提高罰鍰最高到100萬實施日起(12月14日)至18日止，郵包2公斤、空運貨物0公斤、旅客行李122.48公斤，其中金馬小三通7.26公斤。