群益期貨今年業績可望挑戰新高　2019金融市場變數多仍審慎樂觀

▲群益期貨董事長孫天山。（圖／ETtoday資料照）

記者紀佳妘／台北報導

群益期貨今（18）日舉行法說會，今（2018）年前3季累計稅後獲利7.5億元，較上年成長32.1%，每股稅後盈餘（EPS）達4.26元。群益期貨董事長孫天山表示，今年整體業績可望挑戰新高，展望2019年金融市場，持審慎樂觀的態度。

今年7月群益期貨納入公司治理100成分股，也是期貨金融業唯一上榜公司。孫天山表示，納入公司治理100成分股，是對公司營運管理上的肯定。群益期貨前3季各項主要業務穩健成長，特別是海外市場及槓桿外匯保證金業務的動力十足，因此目標以多元化業務及獲利分散為發展方向，打造多引擎獲利收入，今年整體業績將挑戰新高。

群益期貨歷年在金融科技發展上也領先市場，除迅速掌握市場趨勢外，同時也積極建置組織化的自主IT平台。孫天山指出，未來計畫會朝向全球資產管理及建立大數據分析中心，且在主管機關核准前提下會西進大陸市場，朝向提供全方位創新金融理財服務。

展望2019年，孫天山說，國際金融市場可能是「亂世之局」變數仍多，如果波動擴大，期貨商品的避險需求也會同時增加，對營運效益值得期待。群益期貨將持續開展市場新藍海帶動商機，同時也持續落實服務實體經濟，在追求長期穩定獲利同時建構安全投資環境，並善盡企業公民責任，致力成為最感動顧客的金融服務公司。