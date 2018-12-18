國機國造係金A！漢翔新機匣產線　將採購國產機台

▲漢翔公司董事長廖榮鑫（左三）曾在法說會上發表，走訪全世界五大商用發動機機匣重鎮的成果。（圖／取自漢翔公司官網）

記者林淑慧／台北報導

為搶攻全球航太商機，國內龍頭廠商漢翔公司表示，將斥資新台幣22.29億元，打造機匣模組製造中心，預計2020年第二季投入營運；另外，董事會也通過新產線的機台採購，將以符合精度要求的國內工具機業者為優先採購對象。

依據市場調查機構Forecast International 2018年Q1預測，未來10年商用引擎交運量約15.2萬具，產值約8341億美元；為因應未來龐大市場需求，漢翔日前規劃興建新廠計劃，不料卻傳出產線機台將轉向日廠採購的消息。

▲國內航太龍頭廠商漢翔公司表示，國內現有航太供應鏈已具備成熟加工技術及能力，漢翔逐年擴大外包產值。（圖／漢翔提供）

漢翔公司總經理兼發言人林南助表示，公司未來五年累計在手訂單，仍維持在1千億元以上，顯示公司接單相當穩健；另外，國內現有航太供應鏈已具備成熟加工技術及能力，漢翔公司逐年擴大外包產值。

林南助指出，漢翔公司推動的A-Team 4.0 異業結盟，目前已有256家會員，聯盟推動至今已產生諸多效益，多家新供應商陸續加入航太產業，未來漢翔將與供應鏈廠商聯手，共同進軍國際航太供應鏈行列。

漢翔公司合格外包供應商之一、友嘉集團總裁朱志洋表示，航太產業對機台的精度要求相當高，漢翔近年積極輔導國內工具機業者，轉型朝向航太領域發展，機台精度如果能達到國際標準，漢翔將向國內廠商優先採購，以期提升國內航太產業的競爭力。

展望後市，漢翔公司表示，近期獲得國際大單，對未來航太產業的推動產生正面積極的效果，也將嘉惠航太供應鏈共享國際訂單，可望為航太產業技術奠定良好基礎。