遠傳總經理人事新氣象　徐旭東：499之亂加速公司轉型

▲原任遠傳電信總經理的李彬(左)將卸任，並由遠傳電信首席轉型長井琪接任總經理一職。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

遠傳電信今（18）日召開重訊記者會，會中遠東集團董事長徐旭東宣布，原任遠傳電信總經理的李彬升任遠東新經濟發展總顧問，並由原任遠傳電信首席轉型長的井琪接任。不過李彬自2010年9月起擔任遠傳總經理，至今已有8年之久，究竟什麼原因促使遠傳總經理換人？

對此，徐旭東表示，遠傳電信一直都認為電信需要轉型，需要加入更多的數位新應用，並且長久以來都致力於各式的數位轉型；而今年5月的「499之亂」則是加快了遠傳轉型的速度。因為低資費的模式，將會讓電信環境變得不健康。

而井琪上任後，徐旭東將賦予她的第一個任務，即是要井琪了解台灣本地的電信情況；就目前台灣的電信環境而言，大眾都希望電信永遠的是「吃到飽」，在面對市場這樣的渴求下，井琪必須要去思考，在未來5G服務問世後，遠傳應該要如何因應，才是能符合外界期待，卻又能保持電信環境健康的。

據了解，新任總經理井琪，是由李彬和徐旭東董事長親自海外延攬，於今年9月加入遠傳擔任首席轉型長，負責遠傳數位轉型和擘畫5G發展藍圖。徐旭東認為，井琪的國際通訊營運經歷及豐富的資訊科技管理經驗，將可以帶領遠傳加速轉型，積極佈局5G和新經濟數位服務發展，為遠傳的客戶提供更高價值的創新服務。