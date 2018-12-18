央行理監事會20日登場　國泰金預測台灣這次仍不會升息

▲國泰金控。（圖／國泰金控提供）

記者戴瑞瑤／台北報導

央行理監事會議將於20日展開，國泰金今天(18日)提出預測，預估台灣央行12月不會升息、維持利率不變，明年(2019)第一季前的金融情勢依舊緊縮，改善的可能性偏低。

國泰金今天舉行「Q4台灣經濟氣候暨金融情勢展望發表會」，會中展望2019年，在貿易與金融風險籠罩下，全球成長的下行風險上升，增長高於預期的機率下降，且台灣領先指標已經低於長期趨勢水準。

台灣經濟成長部分，國泰金預估，台灣成長動能將逐步放緩，並研判明年第一季前經濟氣候將有較大機會出現「陰」的狀態。因此，預測2019年台灣經濟成長率為2.2%，研判全年成長率有80%的機率落在1.5%到2.7%之間。

金融市場波動加大，國泰金預期Fed明年升息步調可望稍微放慢，股市波動風險仍大，台幣則相對穩健。台灣央行12月將維持利率不變，明年第一季前的金融情勢依舊緊縮，改善的可能性偏低。

國泰金說明，在上半年台灣經濟成長率連2季超過3%，且Fed持續穩健升息的背景支持下，預估台灣央行仍選擇維持利率不變。展望未來景氣、通膨、外部貨幣政策，台灣央行短期內並無升息的必要性。

央行12月將維持利率不變，短期股市波動風險仍大，明年第一季前金融情勢依舊緊縮。展望2019年，基本面因素並無足夠支持升息的力量，但鑒於多位理事在前次會議中表達貨幣政策彈性與運用空間，及資金運用效率問題，明年升息的可能性仍不能完全排除。

國泰金也公布預估影響2019年經濟成長的主要5大因素，包括美、中摩擦造成金融動盪，衝擊全球經濟成長動能；Fed若堅定強勢升息，恐造成金融緊縮而壓抑成長動能；歐洲成長動能仍弱，且主要國家像德、英、義、法國存在政經風險；新興市場的金融穩定風險上升，恐危及實體經濟；選後國內財經政策的調整及兩岸關係仍未明朗。