大陸一旦觸發金融風暴　劉泰英示警：台股可能會跌至6000點

▲台綜院創辦人劉泰英。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

全球經濟成長趨緩，國際多家預測機構一片看壞明年景氣，台綜院今（18）日公布最新經濟成長率，2019年經濟成長率下滑至2.34%。台綜院創辦人劉泰英示警，大陸財政、金融情況嚴峻，一旦演變成金融風暴，台灣股市、房市恐掃到颱風尾，「台股恐跌至6000點」。

台綜院今天發布「2019年台灣及主要國家經濟展望」，2018下半年美中貿易衝突未解，外需方面明顯放緩，內需方面則因公部門大幅的投資帶動，修正2018全年經濟成長率估值2.64%；展望2019，全球經濟景氣不確定性增加，外需成長空間相對有限，民間消費意願長期疲軟，2019全年經濟成長率為2.34%。

台綜院創辦人劉泰英表示，今年台灣經濟成長主要靠外銷，不過明年是否持續成長仍有待觀察，尤其是美中貿易戰將會影響全球經濟成長及貿易成長動能，連帶影響投資偏向保守態度。

劉泰英進一步分析，大陸財政、金融情況嚴峻，若沒有好好處理的話，可能會引起金融風暴，因為大陸屬於「貿易出超國」，照常理來說資金充沛，不過如今卻面臨資金緊俏，台商資金匯出受阻，大陸人向銀行提款也有限制，且大陸存有共產黨的思想，「老是以為國家銀行存款是國家的錢，忘記那是私人的存款」，因此各級政府都向銀行拿了很多錢，然而大部分拿了錢都沒辦法還，這也是大陸資金緊俏的原因。

「資金緊俏也會影響到金融狀況」，劉泰英說，大陸現在外匯管制很厲害，持續時間尚未得知，強而有力的管理是大陸向來的習慣，不過若走向經濟自由化，財政金融方式仍維持共產式管理，容易發生矛盾。此外，金融風暴一旦發生，台灣也將遭受波及，不只股市、房市恐會崩盤，「台灣股市可能會跌至6000點」，當然希望不會發生。