大同連環爆！整個集團借款高達1132億　華映借最多

▲大同公司董事長林郭文艷。（圖／記者林敬旻攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

金管會證期局今天(18日)公布大同集團全體子公司借款情況，截至今年第3季為止，大同整個集團借款達1132億元，子公司中又以這次聲請重整的華映借款最多。

證期局去查大同第3季的合併報表，大同整個集團短期借款有465億元，應付短期票券12億元，一年之內到期的長期借款有177億元，長期借款478億元，總共借款金額達1132億元。

證期局表示，經過了解，1132億元中絕大部分都是跟銀行借款，另外也有部份是跟大陸信託公司借款。

目前大同集團內，有上市櫃的子公司包括華映、尚志半導體、綠能、福華，這幾家長期貸款金額也最高。

華映及其子公司長期借款高達331億元，是所有大同集團中借款金額最高的，第二是大同本身母公司長期借款有271億元，尚志半導體及其子公司（包含綠能）長期借款30億元，福華及其子公司長期借款7億元。

根據銀行局統計，華映長期加短期借款中有127.6億元是銀行借款，有擔保比重76%、承貸銀行13家。綠能長期加短期貸款有41.7億元，有擔保比重39%，承貸銀行7家。

另外，大同集團內5家未上市櫃的子公司也有部分長期借款，包括上生不動產、大同壓鑄公司、尚志資產、勝陽能源、中華電子投資公司，這5家子公司加總長期借款約16億元。