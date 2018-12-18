「希望他可以評一下我」館長真的回應了　孫安佐感動超開心：太感謝了

圖文／鏡週刊

藝人孫鵬與狄鶯赴美成功救子，孫安佐日前已遣返回台，前（16）日他在YouTube上傳健身重訓影片，還在裡面脫去上衣大秀肌肉，今（18）日凌晨他在底下留言表示，「其實我很崇拜館長，我還真的滿希望他可以評一下我現在的體態，就算是批評我也一定接受。」沒想到稍早「館長」陳之漢真的在臉書po文做出回應，還鼓勵孫安佐「跟上我的腳步，在我還沒死之前我等你超越我。」

日前孫安佐遣返回台後，先是在臉書po出十字弓及18禁「高潮顏」照，隨後引來許多負面批評，導致他緊急關閉臉書。不過前（16）日孫安佐在個人YouTube頻道po出重訓影片，再度引來許多網友關注，短短2日吸引近40萬人次觀看，留言也從負面轉為鼓勵，甚至出現不少粉絲留言「戀愛了！」

今（18）日孫安佐在影片底下留言，「其實我很崇拜館長，我還真的滿希望他可以評一下我現在的體態，就算是批評我也一定接受。」沒想到稍早還真的得到館長回應。

館長在《飆捍》粉專po文鼓勵孫安佐，「你現在的實力，加上持續訓練，如果投入選手，也肯定有出色的成績！你很棒真的～但是可以更棒。」館長還以過來人表示，「我以前做的叛逆事情遠超過你，但我可以說為了你，你的父母付出了一切，就跟天下間所有的父母一樣。」

館長也期許孫安佐持續努力專健身訓練，未來也許會成為一位頂尖的教練或選手，甚至回報父母的恩情。文末館長再次向孫喊話，「館長40歲了依然鍛鍊，跟上我的腳步，在我還沒死之前我等你超越我。」孫安佐剛剛也透過YouTube回應，「 館長真的回我了，實在是太感謝了 我一定會加油的﻿。 」



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