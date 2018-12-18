【廣編】國際頂尖街頭潮流藝術家齊聚台北　年度最IN的潮流藝術聖地

【廣編】

圖、文／台北文華東方酒店提供

台北文華東方酒店與文華精品首次舉行大型藝術展覽活動「ALL THE RAGE台北國際潮流藝術展」（ALL THE RAGE - Urban Art Exhibition）！此次展覽是亞洲首創獨具規模的國際潮流藝術大展，由台北文華東方酒店業主-開泰豐國際股份有限公司林命群董事長邀請首席潮流藝術畫廊放肆藝術國際(DOPENESS ART LAB)共同主辦，匯集來自全球30位頂尖的潮流與街頭藝術大師，超過200餘件繪畫與雕塑創作真跡總值破億元，集結於超過千坪的展覽空間內。

「ALL THE RAGE台北國際潮流藝術展」超過200件展品中，有全球首度曝光的數件4～6米高戶外巨型雕塑，以及大型街頭壁畫、模板塗鴉、平面畫作、立體雕塑、複合媒材、版畫等多元化的作品！除此之外，展期間還會不定期舉辦藝術家現場即興創作活動，每位藝術家現場創作價值皆超過5千萬元。展出作品風格多元又多變，每位藝術家透過色彩、構圖、創作素材等元素來表達自己對於社會、資本主義、消費主義等，創造出嶄新的當代藝術格局。

展覽日期：2018/12/15 (六)~2019/2/18 (一) ※ 除夕休館（2019/2/4）

展覽時間：11:00 AM~8:00PM (最後入場時間6:00PM )

展覽地點：台北文華東方酒店

展覽地址：台北市松山區敦化北路166號(文華精品)

購票方式：博客來售票網、ibon售票系統、全家Fami娛樂網、udn售票網、KKTIX、年代售票、tixCraft拓元售票系統 與 展覽期間現場購票