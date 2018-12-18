日本內閣確定「出雲號航母化」！　添購18架垂直起降F-35B

▲日本海上自衛隊出雲號直升機護衛艦。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

日本內閣會議18日正式通過《防衛計畫大綱》和《中期防衞力整備計劃》2份國防文件，將增加預算添購F-35戰機、飛彈等裝備，並會將現有的出雲號直升機護衛艦「航母化」，改裝供戰機起降。日本未來5年內的防衛費預算達到27兆4700億日圓（約新台幣7.5億元），創下新高。

日本新《防衛大綱》和《中期防》中指出，日本太平洋側機場較少，政府希望能強化釣魚台等島嶼的防衛，未強化國防，將會改造海上自衛隊的「出雲號」護衛艦，以便使用短場起降、垂直降落型戰機。根據憲法日本不得擁有航空母艦，文件中也避提「航母」，而是定為「多機能護衛艦」。《中期防》指出，改裝後的出雲號僅用於緊急或救災等必要狀況，垂直起降戰機平時不會艦載。

外媒形容，日本此舉等同將出雲號實際上「航母化」，意味著日本將自二戰結束以後，首次裝備有具有攻擊型航母實力的船艦。日本政府目前已經訂購42架F-35，計畫將再添購105架，用來取代逐漸老化的F-15J戰機，其中63架為傳統起降型的F-35A，剩餘42架則為具備垂直、短場起降功能的F-35B。整筆採購案預計分為10年完成，日本政府前5年內將會先採購27架F-35A和18架F-35B。

新《防衛大綱》主張建構涵蓋陸海空、太空、網路和電波等新型領域反應能力的「多次元統合防衛力」，認為日本能否在太空、網路等新領域取得優勢是「攸關存亡」的問題，將成立專門部隊強化防衛能力，阻礙對手的操控。根據《中期防衞力整備計劃》，日本2019至2023年度防衛裝備等相關費用預計為27兆4700億日圓，較現行預算增加2兆8000億日圓，創下新高。

路透社分析，日本政府的國防計畫顯示，在中國擴充軍力和俄羅斯復甦施加壓力之際，日本有意成為區域內的強權。