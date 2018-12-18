4內憂外患衝擊台股2019年走勢　科技業傷最大



▲股市示意圖。（圖／路透社）

記者劉姵呈／台北報導

年關將近，近期市場受到經濟疑慮、美聯準會利率決策尚未明朗等影響，國際股市重挫，法人指出，「庫存過高」與「新品缺乏」兩個內憂，「貿易大戰」與「資金流出」兩個外患，將使明年台股承壓。

凱基投顧今（18）日發表2019年台股展望指出，台韓出口數據轉弱、央行政策緊縮、貿易爭端、地緣政治等4大複合式利空將持續觸發國際資金對新興市場與台股的拋售潮，造成資金流出。

放眼全球經濟情勢，凱基投顧分析，持續分化的態勢將至少持續至2019上半年，全年成長比2018年差。而引發全球景氣開始走弱的關鍵是出口，而貿易戰更加深其影響；此外，信貸指標也指向全球景氣趨緩的態勢。

凱基投顧分析，全球科技業下游庫存截至第3季已連續3個季度相較平均高出1個標準差，這個現象在過往僅發生在2008年、2011年、2015年等系統性風險當時，目前恐出現科技業的庫存風暴，同時貿易戰終將導致終端需求減緩下，恐使本波庫存調整延續至明年下半年，且包括人工智慧（AI）、物聯網（IoT）及5G等殺手級應用尚難成氣候下，預期科技業未來1至2年需求將面臨結構性停滯的窘境。

凱基投顧認為中小型股明年最具反彈潛力，儘管整體景氣難以樂觀，惟仍有許多趨勢明確向上或新規格、新應用的次產業逐漸形成。

另外，特別看好7項產業趨勢：第一，5G帶動PCB相關材料的規格升級、第二，網路流量成長帶動資料中心的擴建需求、第三，手機產業往OLED升級帶動驅動IC需求、第四，電動車與自動駕駛增強汽車電子應用擴大、第五，運動休閒人口增加帶動運動鞋服需求攀升、第六，聯準會升息將擴大銀行外幣放款利差、第七，塑膠原料芳香烴下游利差擴大。