綠能產業十大風險調查出爐　政治、法規成業者最大擔憂

財經中心／綜合報導

2018年「台灣綠能產業發展風險調查」在今年 5-8 月進行，是由怡安台灣風險管理集團與中華經濟研究院綠色經濟研究中心合作。這個調查針對國內四大類再生能源，包含已經發展的太陽能、正起步的離岸風電，以及儲能和節能等為調查對象。

調查結果顯示國內綠能產業十大風險包含：政治風險、行政流程及效率、法規不健全、綠色電價制度、民眾抗爭、天然災害、價格競標、投資誘因不足、環評制度、氣候變遷、專案融資觀念不足等，其中「氣候變遷」與「專案融資觀念不足」因分數相同，並列為第十大風險。

由於綠能各領域業者數量差異懸殊，調查對象中76%受調業者經營領域含括太陽能光電事業，其意見影響整體受調意見的反映。為求更精確呈現，本次調查報告除了呈現全體意見，也分別呈現太陽能光電領域、離岸風電領域、節能領域、儲能領域所認知之關鍵風險。對受訪的離岸風電顧問業與開發商而言，政治風險(80%)是最普遍面臨的風險，此外，法規不健全(45%)、行政流程及效率(45%)、基礎建設不足(45%)、民眾抗爭(40%)、購電合約(PPA)與專案融資要求不符(40%)、人才供需(40%)等，也是相對較常發生的風險。

儘管離岸風電仍是籌辦階段，根據過去的調查方法，調查機關仍然訪問了綠能產業過去12個月十大風險中所遭受的損失比率，這十大關鍵風險的損失率順序分別是：法規不健全、天然災害、行政流程與行政效率、民眾抗爭、極端氣候變化、價格競爭、政治風險、投資誘因不足、環評制度、綠色電價制度等。在風電的調查中，因為調查時間為今年的第二到三季，風險損失率在過去12個月尚未有購電合約(PPA)與專案融資要求不符的損失，目前該項損失率仍掛零，反應出階段性的狀況。

此外，在本次調查中，受訪綠能業者認知未來三年可能面臨之關鍵風險頗為多元，但「政治風險」仍為受調業者認知度相對最高的關鍵風險，包含 47% 受訪太陽能光電業者、50% 受訪離岸風電業者、55%受訪儲能業者都有此共識。2021年綠能產業所預測的前五大關鍵風險分別為:：政治風險、行政流程與行政效率、法規不健全、天然災害及價格競標等。

這次的調查是同時採以線上、紙本以及親訪的方式，共回收有效問卷102份。受調企業中，24%為上市櫃企業、59%為非公開發行的民營企業、16%為外資企業、1%為國營企業。參加問卷的公司資本額億元以上者約41%、營業額億元新台幣以上者佔48%。受訪者主要為企業董事長、執行長、董事總經理、總經理等層級。在面訪時特別詢問業者對未來預期的挑戰，則有49%受訪業者認為「法規障礙」是其經營上所遭遇主要挑戰；其次是「獎勵機制不足」(34%)、「人才不足」(34%)、「產業環境基礎建設欠缺」(34%)。

基於聯合國氣候變化綱要公約第24次締約國大會（COP24），將2015年通過的巴黎協議（COP21）訂出實施細則，於2050年以前逐步達成地球人為零碳排，以及更有效的氣候變遷調適。藉由怡安風險管理集團(Aon)與中華經濟研究院綠色經濟研究中心所發布「2018年台灣綠能產業風險調查報告」，呼籲台灣需接軌國際綠能發展趨勢、借鏡歐美因應再生能源發展風險之經驗，以利台灣在全球氣候變遷下之生存。