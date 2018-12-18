CNN年度精選　絕不能錯過的15件醫藥科學、環境保護大事

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2018年全球壟罩在碳排放量升高、氣候變遷加劇、伊波拉病毒肆虐的陰影之下，CNN精選出8個醫藥科學、7個環境保護重要議題，全球正竭力為自然環境做出改變，在醫藥科學領域也有許多新的研究出爐。

在醫藥科學方面，今年有許多新的研究發現以及成功的實驗，首先在今年12月巴西一名婦女接受已死亡捐贈者的子宮移植後，成功生下一名健康女嬰，創下全球首例，有望造福更多不孕症婦女。

▲接受死亡捐贈者子宮移植的巴西婦女成功誕下健康女嬰。（圖／達志影像／美聯社）



澳洲昆士蘭大學則發現，只要透過簡單的血液檢測分辨癌症標誌物，就能檢查出是否罹患癌症，現階段準確率雖高達9成，但僅能檢測是否罹患癌症，無法分辨類型。而美國醫學會內科醫學期刊（JAMA Internal Medicine）的最新研究報告顯示，食用有機食品有助於避免罹患癌症，罹癌機率減少25%。

美國醫療機構成功研發緩和花生過敏的藥物，最快明年底會獲得美國食藥署批准出售，成為全球首個獲得認證的抗花生過敏藥物。

哈佛大學在心血管醫學期刊《循環》（Circulation）上發表一份追蹤超過30年的研究，內容指出，男女性只要保持「正常體重、規律運動、不過度飲酒、健康飲食、不吸菸」這5個好習慣，就能降低74%的死亡風險，延壽至少10年。

另外，根據最新研究，狗狗只靠嗅聞襪子就能判斷有沒有得到瘧疾，而且準確率高達70%以上。世界衛生組織統計2016年全球有2億1600萬件瘧疾案例，包括44萬5000人死亡，若是狗狗能在篩檢上幫忙，將能拯救許多人的性命。

英國成為首個達到愛滋病「90–90–90」目標的國家。聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）希望能在2020年達到90%感染者知道自己感染狀況、90%知情感染者有服藥、90%服藥者病毒量受到抑制。

今年5月中在剛果民主共和國爆發出的伊波拉血熱疫情，至今已傳出進500例確診，其中死亡人數甚至過半，已成為公衛史上第二大伊波拉疫情。因此剛果政府批准實施5項實驗性療法，目前雖已經獲得成效，但伊波拉病毒可藉體液在人際間傳染，就連屍體都具有傳染力，加上當地民眾對疫情認知的落差，恐讓防疫效果大打折扣。

▲伊波拉疫情在2014到2016年間，在西非地區總共造成1.1萬人喪命。（圖／達志影像／美聯社）

在環境保護方面，世界自然基金會（WWF）在湄公河流域發現157個新物種，包含3種哺乳動物、23種魚類、14種兩棲類動物、26種爬蟲類動物與91種植物，但專家警告，由於森林砍伐、氣候變化、非法盜獵與貿易，可能造成有些新物種在被發現前就消失了。

▲湄公河流域最新發現的蝙蝠。（圖／擷取自World Wildlife Fund官網）



今年全球氣候變遷加劇，而美國總統川普曾抨擊「氣候變遷全是假的」，但根據最新統計，有超過半數的美國民眾相信氣候變遷正在發生。各國也正努力維護地球環境，如紐西蘭在今年停止批准海上石油和天然氣的探勘的許可，開始全面發展非石化燃料。科學家也發現，在深海中用岩石和泥沙當屏障，可以阻止海底冰川的滑動，有望拯救日益消逝的冰層。

塑膠垃圾由於不易分解，形成破壞地球環境的一大殺手。愈來愈多國家都多方設法限制塑膠垃圾。一名來自美國俄勒岡州里德學院的學生培養出一種可以「吃塑料」的細菌，她希望能夠加快培育過程，盡快解決全球迫在眉睫迫的面臨迫的塑膠垃圾危機。

▲俄勒岡州里德學院學生韋格，發現會吃塑料的細菌。(圖／里德學院）



全球時尚產業也在環境保護中不遺餘力，在12月10日的氣候變遷大會（COP24）上，超過40家時尚品牌執行長簽署「時尚產業氣候憲章」（Fashion Industry Charter for Climate Action），憲章依循《巴黎協定》，訂定的目標要求在2050年達成時尚產業淨零排放，並在2030年先行減少排放量30%，簽署名單包含愛迪達（adidas）、Gap、PUMA等國際知名品牌。

英國時尚品牌Burberry也在今年9月承諾，未來將不再燒毀價值數百萬英鎊計的庫存商品，也不再於產品中使用真皮草。法國高級時尚品牌香奈兒（Chanel）也隨後在12月宣布拒絕使用鱷魚和蜥蜴皮等珍異皮革，也將目前市面上的相關商品全面下架。