史上第一人！美國大冒險家獨自徒步橫越南極洲

▲▼歐布萊迪將成為「在沒有任何協助下，65天內獨自徒步橫越南極」的史上第一人。(圖／翻攝自IG@Colin O'Brady)

國際中心／綜合報導

美國冒險家歐布萊迪(Colin O'Brady)上月3日從南極「龍尼冰架」(Ronne Ice Shelf)出發，要成為「在沒有任何協助下，65天內獨自徒步橫越南極」的史上第一人。在此之前，所有挑戰者若非中途放棄，就是「出師未捷身先死」。

歐布萊迪經過40天的旅程後，上周四(13日)完成一半旅程，到達南極點。未來他會繼續前進。旅程終點是「羅斯冰架」(Ross Ice Shelf)。

33歲的歐布萊迪上周四在Instagram宣布，已成功抵達南極點，完成了總長1600公里冒險旅程的一半。他在貼文上寫著：「南極！我做到了，多麼美好的一天！這是我一生最美好的日子。」同時附上照片。之後他繼續上路，希望趕在限期內完成旅程。

歐布萊迪上月跟家人和朋友道別後開始出發，至上周抵達南極點。旅途上，歐布萊迪不時在IG貼文和上傳照片，分享沿途所見所聞。他的IG獲得超過6萬粉絲關注，不少學校教師也利用他的數據 來教導學生有關南極氣候、數學、歷史及地理等方面的知識。

歐布萊迪本來在金融業服務，熱衷「鐵人三項」運動。2008年他辭去工作 ， 變身「職業冒險王」。2016年他創下攀登七大洲最高峰的世界紀錄。 他計劃完成這次南極冒險旅程後，到各地校園演講跟學生分享經驗。

▲歐布萊迪旅程路線圖。左上為出發點，右下為旅程終點。(圖／翻攝自網路)