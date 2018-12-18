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吳淡如／男人不舒服，就整老婆

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▲男人藉由不斷「討愛」來證明自己在女人心裡的穩固地位。（圖／達志示意圖）

●吳淡如／暢銷作家、電視主持人、廣播人，愛讀愛寫且愛玩，藉由流暢易讀的文字，使大家悠遊在最浪漫的文學世界。

「唉，一個男人個性好不好，實在很重要。」淑慧感嘆道：「像我爸爸，整了我媽一輩子。」

她的父母兩人感情好，向來備受鄉里稱道，但是這樣的感情，有百分之九十的時間是靠母親的忍讓得來的。這些年來，父親常常身體不適，好幾次住院開刀。孝順的淑慧常常面臨的狀況是：爸爸病倒後，換成媽媽病倒，最後輪到她自己病倒──只因到頭來照顧兩個老人，更讓她心力交瘁。

媽媽的病倒，都是被爸爸累倒。

爸爸住院，媽媽總會殷勤看顧，然而媽媽年紀也不小了，淑慧為了怕母親太累，自掏腰包請了看護照顧爸爸，心想，這麼一來，媽媽好歹可以安安穩穩睡在家裡，不用在病床旁邊日夜看顧吧。

爸爸對看護表面上彷彿很接受，背地裡卻總是充滿意見。總會跟她們抱怨看護的一些粗手粗腳的一些小細節。

「後來我發現，全是我爸心理上的問題。」

爸爸需要什麼，從不吩咐看護，一定要她媽媽親手來做。

某一天早上十點鐘，媽媽到了醫院，問爸爸，早餐吃了沒？爸爸的臉馬上別過去，說：「你是希望我餓死啊？現在才記得我沒吃早餐？」

看護在一旁聽了很冤枉：「我問了先生要不要吃早餐啊，是他自己說他不餓的，我還問了三次呢。」

媽媽很自責，卻一點辦法也没有。

就算爸爸願意吃東西，卻也折磨到了媽媽。爸爸會指定吃自己家巷口的蚵仔麵線，但醫院距家裡卻有一個小時，常累得不會開車的媽媽來回奔波。一買到東西，來到醫院也都涼了，爸爸又有話好說。

「爸爸在我眼裡是個慈父，從來不捨得讓我做什麼事情，可是卻總把媽媽折騰得很慘！」

在她爸爸眼裡，只有這樣，才能清楚感受到妻子的付出吧。

男人到老，夫妻感情不好，固然折磨老婆，感情好，也常常折騰老婆，只因他心中那個沒長大的小孩，一直想要証明自己是最重要、值得被愛，所以不斷討愛。他只能從女人要千辛萬苦、無怨無尤的奉獻中，持續看到自己的重要性仍在水漲船高！

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