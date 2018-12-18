　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
雲論 雲論焦點 政治 學運 大選 兩岸 | 國際 | 公義 | 教育 | 社會 | 藝文 | 影評 | 其他

桂宏誠／促轉條例早就認定歷史，怎麼釐清真相？

加入雲論，掌握更多最新觀點！

▲總統蔡英文迴廊談話。（圖／記者林敬旻攝）

●桂宏誠／曾任公務人員保障暨培訓委員會委員、民主文教基金會執行長，世新大學兼任副教授。

促進轉型正義委員會才剛「依法」出招，蔡英文總統在今（18）日上午舉行的第三次「迴廊談話」中，為促轉會急促地推動「去蔣化」措施，加裝上了煞車系統。蔡總統指出，中正紀念堂撤除儀兵、更改國幣樣式及移除軍營中蔣公銅像等，都不是總統和促轉會說了算，促轉會的功能應在調查與研究來釐清真相，並為對這段歷史事件有不同看法的人，搭建交換意見的平台，以能促進和解。

雖然蔡總統對促轉會下了指導棋，但相信促轉會的代理主委楊翠和委員尤伯祥，未必就會心悅誠服。畢竟，促轉會的設立和執行職務所依據的《促建轉型正義條例》，本身就是個法律概念不清、邏輯混亂及具高度違憲疑義的法律，因而促轉會即使「依法行政」，其結果仍易顯現缺乏正當性與社會信賴。

條例「去歷史脈絡」

《促轉條例》規定中的「威權統治者」，只可能是兩位蔣總統，而目前促轉會當是以蔣中正為對象。民進黨強行制定通過《促轉條例》的戰略目標，當是因蔣中正具有在台灣延續「中華民國」法統的象徵，不如用原本是學術名詞的「威權體制」，把他污名化為違反自由民主憲政的獨裁者。

事實上，《促轉條例》刻意無視中華民國的發展歷程，尤其是中央政府遷台是因國、共內戰失利。該條例所謂的「威權統治時期」，除民國34～37年尚未實施憲法外，其餘40年卻又屬與對岸中共軍事對峙的「動員戡亂時期」。然而，這段期間尚未建立自由民主憲政秩序，又何來遭威權統治者破壞？

具「人權律師」之稱的促轉會委員尤伯祥昨日表示，《促轉條例》第5條明定「出現於公共建築或場所之紀念、緬懷威權統治者之象徵，應予移除、改名，或以其他方式處置之。」所以要求國防部將軍營內的蔣中正銅像移除，以讓軍隊國家化。然而，中華民國國軍源自於黃埔建軍，蔣中正也被尊稱「國民革命軍之父」，這段歷史事實豈能以「軍隊國家化」理由抹滅？莫非現在還存在軍閥或黨軍？

▲尤伯祥律師。（資料照／記者季相儒攝）

再說，上開條文所稱的「公共場所」，是係指供不特定多數人共同使用或集合之場所，如公園、道路、廣場、辦理與民眾事務有關的政府機關等。軍事營區依法設為軍事禁制區，豈屬「公共場所」？同樣的，軍營區內的建築依《建築法》規定，也非「公共建築」。這位具律師資格的委員，其實已淪為東廠「打手」。

承認是匪諜，被判刑也算政治受難者？

本月9日上午，促轉會舉行了「平復司法不公：第二波刑事有罪判決撤銷公告」儀式，受難家屬代表藍芸若在儀式上致詞時說，她已不再為父親是「匪諜」而自卑，「但也不認同父親當年效力的那個黨（中共），不認同中國對台灣的打壓」。這位所謂白色恐怖時期的「政治受難者」家屬，早已在她發表過的文字著述中，表明她的父親當時的確是為中共發展組織的共諜；因此，何能具有「政治受難者」家屬之身分？

「白色恐怖時期政治受難者」是1950年代時，政府大力肅清在台匪諜，因被無辜牽連而遭蒙冤假錯案被判刑者。藍芸若致詞時對她父親的了解，卻證明了當時的審判並無「司法不公」，同時突顯促轉會以「平復司法不公」為主題舉行的儀式，充滿了荒謬性。

法律已認定歷史，何能釐清真相？

促轉會曾表示，他們只是依據《促轉條例》第6條第3項第1款「依二二八事件處理及賠償條例、戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例與戒嚴時期人民受損權利回復條例之規定，而獲得賠償、補償或回復受損權利之受難者」之規定，依法撤銷刑事有罪紀錄而已，並無需對案件重新調查。「促轉條例」將「賠償」和「補償」對象同等視為政治受難者，法律已認定的「歷史真相」，又能如何釐清？

公法上的「賠償」係指因公務員或行政機關之「違法」行為「侵害」人民權利，國家因此對權利受侵害者給予金錢利益表達致歉之意。而所謂的「補償」則指行政機關基於公益目的，依法所為之「合法」行為造成人民權利之「損害」時，國家對權利受損害者以給予金錢利益來表達撫慰之意。

《促轉條例》將依「二二八賠償條例」及「戒嚴時期補償條例」已獲賠償和補償的「受難者」，明定原有罪之判決均應予撤銷，但適用「戒嚴時期補償條例」者既係「補償」，即表示其審判並無不公。再者，「二二八賠償條例」於民國84年4月公布施行時，原稱是「二二八補償條例」，96年3月修改成現行名稱後，即猶如認定二二八事件中死亡及遭判刑者，均屬無辜與遭蒙冤錯假案。

目前立法院正在審查中央政府總預算，推動所謂促進轉型正義必將遭致更多的社會裂痕，不如比照台灣和福建省政府的模式，預算歸零停止運作。

熱門點閱》
►東廠公公們，都出來曬太陽吧

►看更多【桂宏誠】專欄

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場，88論壇歡迎多元的聲音與觀點，來稿請寄：editor88@ettoday.net

ET快訊
韓國瑜爆「邀好萊塢巨星到高雄」！網揪關鍵字：真的大咖
江宜樺遭學生驅逐　柯文哲：人家上課你去鬧
上海副市長周波抵台　微笑招手憶18年前訪阿里山、日月潭
富豪解決遺產紛爭！殺妻、兒子再自殺…獨留女兒繼承

關鍵字：雲論,桂宏誠,雲論桂宏誠,促轉會,楊翠,尤伯祥,蔡英文

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
加入雲論，掌握更多最新觀點！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 論壇最新 全站最新

桂宏誠／台鐵局長政次「降任」：文官制度出軌

賴祥蔚／東廠公公們，都出來曬太陽吧

呂謦煒／太陽花已成夕陽花

鄭皓中／不願面對過去的江宜樺

黃奎博／我「誓死」還是「適時」捍衛你說話的權利？

單厚之／民進黨的豬隊友們

桂宏誠／促轉條例早就認定歷史，怎麼釐清真相？

吳淡如／男人不舒服，就整老婆

產後不怕手忙腳亂　白衣天使到家教你怎麼當媽媽！

胡偉良／買房應該重視那些？富人思維大不同，他們看重這些「屬性」

辣媽剛出陽台！1歲兒鎖落地窗　冷風苦等老公30分...嘆：第2次惹

20歲孝子「撞毀千萬法拉利」　整夜沒睡母自責痛哭：沒能力

單親辣媽與12歲兒每周共浴一次　「習慣女生胴體就不會偷看影片」

2歲「尿布儀隊」動作超到位　睡醒就操槍！踢正步+靠腿萌爆

豬瘟懶人包「罐頭外都不准帶」　嚴查包裹！18日起初犯罰20萬

22公尺高空彈跳、客製化泡麵 東京讀賣樂園...不用排隊超過癮

周杰倫演唱會喊：最緊張一場　江蕙台下「開Mic」合唱《稻香》

神祕「阿彌陀佛2人組」現身！　哆啦A夢版洗腦旋律笑翻網友

5歲女童罹罕病...咬舌噴血 哥淚崩：不要玩具只要她活

恭喜！楊謹華登記結婚了　嫁「交往2年石油富商」

呂謦煒／太陽花已成夕陽花

鄭皓中／不願面對過去的江宜樺

黃奎博／我「誓死」還是「適時」捍衛你說話的權利？

單厚之／民進黨的豬隊友們

桂宏誠／促轉條例早就認定歷史，怎麼釐清真相？

吳淡如／男人不舒服，就整老婆

產後不怕手忙腳亂　白衣天使到家教你怎麼當媽媽！

胡偉良／買房應該重視那些？富人思維大不同，他們看重這些「屬性」

【孫安佐風波】雷皓明／在國外坐完牢，回國內還要坐牢嗎？

推動社會企業，台灣不缺紙上談兵的文青

海上緊急攔截防疫！大陸漁船越界　船艙冰箱內搜出5.7公斤豬肉

顧可飛塑化劑超標未開罰　黃國昌挾「媽媽們的怒火」砲轟衛福部

高雄綠衣天使變身聖誕老公公　郵箱寒冬送暖行善

張本智和多項最年輕紀錄　目標17歲的東京奧運奪金

拿走護照衣服！華裔夫婦「誘27女赴美逼賣淫」面臨終身監禁

血汗匈牙利！萬人上街抗議「奴隸法」：加班費竟可拖3年

車諾比核災因電廠不合格　馬英九：核能到現在為止幾乎都沒死什麼人

為失蹤的浴袍！峇里島villa翻旅客行李　誣賴客人還堅持「是必須做的」

離譜！女童游泳溺水垂死　媽媽在旁狂滑手機渾然沒看到

王淨認❤林柏叡「在我心中」！　力挺男方爆未婚生女劈腿

論壇熱門新聞

藍弋丰／慈禧太后如何回到北京？

郭正亮／台灣跟國際樂園說bye..

陳國祥／朱立倫一馬當先　何不徵..

吳淡如／男人不舒服，就整老婆

單厚之／民進黨的豬隊友們

邱智淵／辭而不退蔡主席　

張誠／多管火箭彈 濱海決勝關..

胡偉良／買房應該重視那些？富人..

黃奎博／我「誓死」還是「適時」..

呂謦煒／太陽花已成夕陽花

李柏鋒／不自我負責的父母Bye

【爸媽看過來】手足吵架，千萬別..

鄭皓中／不願面對過去的江宜樺

尤里安／南海變局　中國軍事優勢..

更多熱門

相關新聞

吳淡如／男人不舒服，就整老婆

男人到老，夫妻感情不好，固然折磨老婆，感情好，也常常折騰老婆，只因他心中那個沒長大的小孩，一直想要証明自己是最重要、值得被愛，所以不斷討愛。

黃國昌籲小英換法務部長　網喊：你直接上位

胡偉良／買房應該重視那些？富人思維大不同，他們看重這些「屬性」

國民黨擬提廢促轉公投　綠委：良心何在

社民黨：轉型正義不能輸給夾娃娃機

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 小鬼 楊謹華 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 宥勝 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 鄭人碩 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 李千那 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 柯以柔 王令麟 炎亞綸 李昌鈺 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 袁惟仁昏迷 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 張曼玉 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

小鬼穩交3年噴綠光！妞妞勾「棒棒堂富少」過夜12hr

女兒被性侵！勇母持刀砍人遭起訴　檢方被轟爆

樹上驚見「血色3頭蛇」嚇傻！神人解答了

小鬼鬆口「和妞妞關係」

醫師國道狂飆趕急診　法官：照罰

8歲愛上老婆！水行俠18年後追到偶像

我不是富二代！挨撞法拉利名醫怨輿論挺孝子

清寒媽帶兩小孩　她拭淚串通賣場員工送暖

女兒北上讀書！老爸猛塞1000元「零用錢好好花」　搭公車5元

新北鬼父下藥　深夜洩慾14歲女兒

幫買衛生棉！男友狂盧：這樣不MAN

2北歐女遊摩洛哥　帳篷內遭割喉

李沛旭出戰健美賽！狠練7週上台「對比照超狂」

即／舒馬克昏迷5年後甦醒！

傳孩子生父是謝霆鋒叔　張柏芝說

更多

最夯影音

更多

辣媽剛出陽台！1歲兒鎖落地窗　冷風苦等老公30分...嘆：第2次惹

20歲孝子「撞毀千萬法拉利」　整夜沒睡母自責痛哭：沒能力

單親辣媽與12歲兒每周共浴一次　「習慣女生胴體就不會偷看影片」

2歲「尿布儀隊」動作超到位　睡醒就操槍！踢正步+靠腿萌爆

豬瘟懶人包「罐頭外都不准帶」　嚴查包裹！18日起初犯罰20萬

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面