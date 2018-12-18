核三完成維修升載中　供電持續亮出吃緊的黃燈

▲核三故障檢修，供電缺口，全靠燃煤及燃油的重污染機組救援，再生能源此時則因天候狀況被打趴。（圖／台電提供）

記者馮建棨／綜合報導

核三廠1號機昨天（17日）上午發現零件有問題而降載解聯維修，原能會表示，經過檢修後問題已經解決，原能會同意恢復運轉，目前正在升載中，將救援今天（18日）供電狀況。

據了解，台電核三廠1號機昨天上午發生警報，原能會說，1號機的「非安全相關反應爐冷卻水流泵」C台底部油貯存槽發生「低油位」警報出示，經過電廠人員檢查，發現馬達下軸承溫度有上升趨勢，因此降載維修。台電則說，核三廠每部機組皆有三台反應爐冷卻水泵，每台馬達都有潤滑油以潤滑冷卻馬達軸承，這次1號機反應爐冷卻水泵馬達軸承溫度仍在正常運轉可接受範圍，為確保該馬達穩定安全運轉，核三廠將停機檢修，檢修完成後，就會重新再起動機組併聯供電。

經過一天檢修之後，原能會同意1號機再起動。確認事故原因是泵馬達下軸承油槽冷卻水穿越管的橡膠套管處有潤滑油洩漏現象。經過檢修之後，另外也完成臨界前設備狀態查核確認無異常後，今天中午開始起動機組，並依程序書逐步併聯及升載至滿載運轉作業中，原能會將持續監控電廠運轉安全。

至於核三緊急停機是否會讓供電出現問題，台電發言人徐造華表示，這幾天天氣偏涼讓用電量較預估來的少，且今天還可以啟動「需量競價」來平抑用電量，整體備轉容量率可以維持在6%以上，亮出「供電吃緊」的黃燈。

▼核三故障檢修，供電缺口，全靠燃煤及燃油的重污染機組救援，再生能源此時則因天候狀況被打趴。（圖／台電提供）