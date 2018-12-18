紐西蘭2020年大選綁「娛樂用大麻合法化」公投　具法律約束力

▲ 紐西蘭總理阿爾登支持合法化醫療用大麻。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

紐西蘭將於2020年舉辦下屆大選。司法部長李特（Andrew Little）今（18日）表示，屆時大選會綁「娛樂用大麻是否合法化」的公投，具法律效力，目前僅剩部分細節待處理。若屆時公投結果贊成，紐西蘭將成為亞太地區第一個允許使用娛樂用大麻的國家。

路透社報導，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）所領導的工黨在2017年與綠黨（Green Party）、紐西蘭第一黨（NZ First）達協議組成聯合政府，而這次的公投就是綠黨當年所提出的要求之一。

「幾十年來，我們進行了無數次民調，證實紐西蘭人在大麻法律改革方面的想法，遠遠領先政治行動」，綠黨毒品法規改革發言人斯瓦布里克（Chloe Swarbrick）提到，「這次具有約束力的公投，給了我們一個機會，讓人民的意願來觸發這個具有意義的法律變革。」

▲ 根據去年民調，65%紐西蘭人支持合法化娛樂用大麻。（示意圖／路透）

支持改革的紐西蘭藥物基金會（New Zealand DrugFoundation）認為，大麻是紐西蘭最常見的禁藥。基金會官網援引丹尼丁（Dunedin）和基督城（Christchurch）的調查報告，紐西蘭21歲以下的年輕人當中，有80%的人吸食過大麻，且其中10%的人淪為重度使用者。

不過，保守派國家黨領袖布里吉斯（Simon Bridges）則持反對態度。他提到，大麻合法化會使得類似藥物的使用正常化，且這是政府企圖利用公投來分散選民對經濟、生活開銷高漲等議題的注意力。