禁止模仿李小龍！　紐約「雙截棍禁令」遭判違憲

▲李小龍。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

已故武打明星李小龍的功夫電影已成為中國武術的象徵，甚至在世界各地掀起一股「雙截棍熱潮」。美國紐約州擔心民眾模仿李小龍使用雙截棍而造成危險，因此於1974年頒布禁令，全面禁止持有或使用雙截棍搭乘交通工具，不過此項禁令於12月14日遭法院判決違憲。

綜合外媒報導，此項禁令在44年前頒布，但至今才宣布違憲。主要是因為提出此案的馬隆尼（James Maloney）於2000年時，因家中持有雙截棍遭當地檢警起訴判刑，由於不服判決結果，因此在2003年提出訴訟，最終上訴至最高法院。

報導指出，最高法院於2010年重審該案，同時要求法院考量憲法的第二修正案，「保障美國人民持有及攜帶武器的權力」。經過一連串的判決後，該案於14日由紐約布魯克林聯邦法院法官帕梅拉陳（Pamela Chen）宣布最終判決認定，該案違反了憲法第二修正案，人民應合理持有、販賣、生產及攜帶雙截棍搭乘交通工具或是丟棄雙截棍。

報導指出，馬隆尼是一位來自紐約州立大學海事學院的教授，當初對於判刑結果相當不滿，因此憤而提出一連串的法律訴訟。如今判決結果出爐，他表示，「比想像的還要更好」，雙截棍是非常具有歷史意義的武術器具，富有娛樂性及自衛性，任何國家都不應禁止人民的持有權，目前也計劃開班教授雙截棍武術課程。