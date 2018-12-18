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地震、颱風不減熱情！日本2018外籍觀光客突破3000萬大關

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▲▼京都清水寺。（圖／記者蔡玟君攝）

▲強颱燕子一度重創關西觀光業。（圖／記者蔡玟君攝）

記者王佩翊／編譯

日本18日公布最新數據，2018年訪日的外籍旅客已經突破3000萬人大關，打破往年外國人訪日紀錄。強颱燕子與地震分別在今年重創關西與北海道，其後雖然遊客數雖一度下跌，但隨即恢復原有標準，甚至在10月突破歷年最高的2600萬人紀錄。ˋ日本政府更有意在2020年搭上東京奧運的順風車，再度將日本觀光業衝上最高點。

根據日本放送協會（NHK）報導，儘管2018年日本接連發生颱風侵襲、強震的天災，導致觀光產業受損，旅日外籍觀光客一度下滑，但在此之後，人數再度攀升，並在10月刷新歷史紀錄，12月18日更是達到3000萬人次。事實上日本當局2013年曾經訂定「年度外籍觀光客數1000萬人」的標準，沒想到在5年後卻成功增加到原定目標的3倍。

大阪6.1強震造成列車停駛，京都車站外擠滿民眾（圖／記者吳孟臻攝）

▲日本政府預計在2020年搭上東京奧運的熱潮，訪日旅客有望突破4000萬人次。圖／記者吳孟臻攝）

日本推廣觀光有成，根據數據顯示，30年前的日本年度外籍旅客數不到現在的十分之一，僅283萬人。此後，隨著經濟發展，中國、韓國以及台灣等東亞地區的旅客迅速增加，而外國旅客在國內消費金額在2017年更是首度超過4兆日幣，成功為當地經濟帶來十足幫助，日本當局也訂定新目標，希望外國旅客數在2020年時能夠突破4000萬人次。

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關鍵字：日本旅遊,觀光客,觀光業,日韓要聞

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