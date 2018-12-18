逆子亂刀砍殺倒臥血泊　老母死前最後遺言：換好衣服快逃

▲南韓婦人被酒醉逆子砍殺，卻只想著兒子不能被送進監牢。（圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

南韓一名逆子2017年底在酒醉狀態下，因不滿母親說教，竟拿起家中的椅子狂砸母親，甚至拿出凶器刺殺，導致對方當場死亡。然而，這名逆子卻表示，母親在臨死曾對他說，「不要管我，趕快換衣服逃走吧！」沒想到嫌犯就真的把全身是血的母親棄置在家，離家而去，導致母親當場死亡。嫌犯在一審與二審皆被判處20年有期徒刑，大法院17日宣判維持二審判決。

根據《國民日報》報導，現年38歲的嫌犯長年無業，2017年12月29日晚間在看電視途中，在酒酣耳熱之際，不滿母親在一旁說道，「不要一直坐在那裏，去找點事做吧。」便馬上回嘴，「不要再碎念了！」隨後兩人發生肢體衝突，沒想到過程中嫌犯卻突然拿起一旁的椅子，卯起來就往母親頭上砸，隨後更拿出尖刀狂捅，並馬上離開現場，留下母親一人「慢慢死去」。

嫌犯隨後在警方的追查下被逮捕，在調查過程中，嫌犯還曾表示，當時倒臥血泊媽媽死前的最後一句話竟是讓他趕緊換衣服，離開現場，讓警方聽了不勝唏噓。一審與二審法官認為，被告罪刑深重，不但親手殺害母親，甚至直接逃亡，讓母親慢慢死去，因此皆判處嫌犯20年有期徒刑，大法院17日宣判維持一、二審判決。