妳女兒正被性侵！勇母持刀「無雙狂砍3男」遭起訴　檢方被轟爆

▲南非「獅子媽媽」為救女殺人，獲全國陳情被判無罪。（圖／pixabay）



實習記者陳妙津／綜合報導

南非東開普省發生一起殺人案，竟讓全國民眾集體為凶手求情，迫使檢察機關撤銷指控。案件起因是一名57歲的母親為了拯救遭3名男子劫走性侵的27歲女兒，孤身持刀狂奔3公里與歹徒搏鬥，將3名淫狼砍到1死2重傷，因此被控謀殺。案件震驚全國，後經過群眾伸援而無罪釋放，而存活的2名淫狼則被判處30年有期徒刑。

據《每日郵報》報導，案發於2017年9月，這名後來被稱為「獅子媽媽」（Lion Mama）的母親，當時正在家中為女兒準備晚餐，不料煮到一半時，卻接到女兒朋友的電話，焦急地告訴她，女兒被3個大漢拖到附近大樓內性侵。焦急憤怒的她趕緊報警，但卻遲遲等不到警局回覆，於是她一把抄起旁邊菜刀，循著女兒朋友的指示，狂奔了2英里遠（約3.3公里）。

當她跑到事發地時，就聽到女兒絕望害怕的尖叫聲，她一把推開門便目睹3個歹徒正赤身裸體地性侵自己的女兒，她不加思索舉刀就往3男撲去瘋狂揮刀亂砍，直到把3名淫狼砍到倒地才停止。結果淫狼日米爾（Zamile Siyeka）被亂刀砍死，24歲的若利沙（Zolisa Siyeka）和31歲的曼西帝西（Mincedisi Vuba）則身受重傷。而這名母親抱著嚇壞的女兒，直到警察出現。

▲聽聞女兒正被性侵，勇敢的媽媽持刀狂奔3公里救女。（圖／pixabay）

這位英勇的母親後來被民眾稱為「獅子媽媽」，事後她也因為謀殺和謀殺未遂的罪名被逮捕。消息一出，立刻引發全國民眾怒火，民眾群起聲援，除了許多人紛紛幫陳情，還有一個基金會為她籌募了約1萬英鎊作為辯護費，甚至有名律師願意無酬提供辯護。在種種壓力下，南非檢調單位在2017年10月撤銷指控，讓獅子媽媽得以無罪釋放。

若利沙和曼西帝西在本（12）月被高等法院判處每人30年徒刑，5年緩刑。法官表示，因為他們當時已經被獅子媽媽捅成重傷，不然應該會被判無期徒刑。

得知判決結果，獅子媽媽表示欣慰，「我只是想要那些做錯事的人付出應有的代價，相信許多媽媽面對這種情況也會做一樣選擇，知道判決結果讓我高興，也鬆了一口氣，這代表還有很多善良的人願意站在我們身邊。」檢查機構發言人則表示，「這個判決是為了向所有男性發出警訊：不要強暴婦女。」