老公「常出差」騙她是情報員　真相卻是1夫3妻還生了13子

▲一名女子和丈夫結婚４年後，才知道對方另外還有２個家庭。（圖／示意圖／視覺中國CFP）

國際中心／綜合報導

英國愛丁堡一名女子在網路上結識來自美國紐澤西州的男子喬丹(William Allen Jordan)，結婚後一直以為對方是名情報員，為了處理秘密任務而常常搞失蹤，直到多年後才知道一切都是騙她的，對方不但根本不是情報人員，還另外娶了2名老婆，所生下的孩子多達13人。

現年53歲的單親媽媽湯姆森(Mary Turner Thomson)，於2000年在網路上結識了丈夫喬丹，對方告訴她自己是一名被中央情報局(CIA)指派，至英國情報單位軍情五處(MI5)工作的情報人員，湯姆森表示，「他很迷人，我們來回發了許多郵件，結果開始約會2個禮拜，他便要我嫁給他，如今我們結婚4年了。」

結婚後喬丹常因為要「執行任務」，突然消失了好幾個月，還說自己不孕，種種謊言湯姆森卻都深信不疑。結婚半年湯姆森突然發現自己懷孕時，還擔心喬丹可能會以為她外遇，就連對方向她謊稱，因為任務讓小孩面臨綁架威脅，而向她索討25萬美元（約台幣770萬元）來擺平時，她也都立即拿了出來。

喬丹的謊言直到2005年終於搓破，與他結婚15年、育有5名孩子的「正宮」布林赫斯特(Julie Bringhurst)，主動打電話與湯姆森聯絡。2人在咖啡廳談了12個小時，湯姆森才得知，喬丹除了她與布林赫斯特外，還有另外一名妻子，「我們幾乎是在同一時間內懷孕的，事實上，當喬丹第一次在網路上找我聊天的時候，她們都懷孕了。」

喬丹因犯下重婚罪、非法擁有槍枝、詐欺等罪，被判入獄5年，他在英國監獄中服了2年半的刑期後，就被驅逐出境回到美國，結果他又故技重施，再度詐騙新結識的女子路易斯(Mischele Lewis)。路易斯2013年在網上結識喬丹，原本預計2014年結婚，幸好在婚前及時發現真相，集合其他妻子們所收集的相關證據後提告，讓喬丹2015年2月再度被捕，被判處3年徒刑。