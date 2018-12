老公「常出差」騙她是情報員　真相卻是1夫3妻還生了13子

▲一名女子和丈夫結婚4年後,才知道對方另外還有2個家庭。(圖/示意圖/視覺中國CFP)

國際中心/綜合報導

英國愛丁堡一名女子在網路上結識來自美國紐澤西州的男子喬丹(William Allen Jordan),結婚後一直以為對方是名情報員,為了處理秘密任務而常常搞失蹤,直到多年後才知道一切都是騙她的,對方不但根本不是情報人員,還另外娶了2名老婆,所生下的孩子多達13人。

現年53歲的單親媽媽湯姆森(Mary Turner Thomson),於2000年在網路上結識了丈夫喬丹,對方告訴她自己是一名被中央情報局(CIA)指派,至英國情報單位軍情五處(MI5)工作的情報人員,湯姆森表示,「他很迷人,我們來回發了許多郵件,結果開始約會2個禮拜,他便要我嫁給他,如今我們結婚4年了。」

結婚後喬丹常因為要「執行任務」,突然消失了好幾個月,還說自己不孕,種種謊言湯姆森卻都深信不疑。結婚半年湯姆森突然發現自己懷孕時,還擔心喬丹可能會以為她外遇,就連對方向她謊稱,因為任務讓小孩面臨綁架威脅,而向她索討25萬美元(約台幣770萬元)來擺平時,她也都立即拿了出來。

喬丹的謊言直到2005年終於搓破,與他結婚15年、育有5名孩子的「正宮」布林赫斯特(Julie Bringhurst),主動打電話與湯姆森聯絡。2人在咖啡廳談了12個小時,湯姆森才得知,喬丹除了她與布林赫斯特外,還有另外一名妻子,「我們幾乎是在同一時間內懷孕的,事實上,當喬丹第一次在網路上找我聊天的時候,她們都懷孕了。」

喬丹因犯下重婚罪、非法擁有槍枝、詐欺等罪,被判入獄5年,他在英國監獄中服了2年半的刑期後,就被驅逐出境回到美國,結果他又故技重施,再度詐騙新結識的女子路易斯(Mischele Lewis)。路易斯2013年在網上結識喬丹,原本預計2014年結婚,幸好在婚前及時發現真相,集合其他妻子們所收集的相關證據後提告,讓喬丹2015年2月再度被捕,被判處3年徒刑。

