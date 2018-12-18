「德州版孫安佐」揚言屠殺　車內持AM-15半自動步槍落網

▲張嫌在加油站落網。（示意圖／取自LibreStock）

記者張靖榕／綜合報導

大陸一名22歲男子張祥宇（Xiangyu Zhang，音譯）非法滯留美國長達2年，今年7月在網路聊天室揚言持槍殺害學童，經美國移民及海關執法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement，ICE）鎖定，他在住家附近的加油站落網。當時張祥宇人正坐在車內，並持有2把已上膛槍枝，包含AM-15來福槍。

根據美國移民及海關執法局（ICE）網站，張祥宇當時非法居住在德州的拉馬克市（La Marque），並不是美國退伍軍人，然而他今年7月出現在美國退伍軍人事務部（United States Department of Veterans Affairs，VA）的網路聊天室，留言威脅槍殺學童。

負責此案的特別幹員馬克道森（Mark Dawson）說，由於張祥宇在網路上的言論已經構成實質危險，在經過調查後立即申請逮捕令，並在張嫌做出傷害人的事情之前迅速將其逮捕歸案。美國菸酒槍砲及爆裂物管理局（Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives，ATF）也有參與此次行動。

執法人員同時在張嫌車上搜出偷來的皮夾。經調查，皮夾主人是一名居住在達拉斯附近的女性，張嫌在2017年8月時當過她的Uber司機，並趁機偷走皮夾和護照，且在網路上盜刷她的信用卡購買Apple的高端產品。張嫌更在2018年3月於美國銀行詐取超過1萬美金，6月底還偷從鄰居信箱裡偷走支票，並把錢存進自己的銀行帳號。

對於非法持有槍枝及加重竊盜罪名，張嫌於14日坦承犯罪，目前面臨最高10年徒刑、25萬美元罰款，判決結果將於19日宣判。

因發表不當言論，並購買槍枝意圖行凶，張嫌情況宛如孫安佐的德州翻版，且兩人都在犯案前落網。根據一位在ATF工作25年的官員格林（Joe Green）指出，張嫌所持有的AM-15半自動步槍，一般被視為獵槍，在紐約周購買甚至不需要許可證。