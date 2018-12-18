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太貴養不起　馬來西亞要「遣返」大貓熊夫妻興興與靚靚

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▲2016年4月，7個月大的「暖暖」(上方)和母親「靚靚」在吉隆坡國家動物園內一起玩耍時的畫面。(圖／達志影像／美聯社)

2016年4月，7個月大的「暖暖」(上方)和母親「靚靚」在吉隆坡國家動物園內一起玩耍時的畫面。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

馬來西亞去年以「養不起」為由，將大貓熊「暖暖」送回中國大陸。如今，馬國打算將「暖暖」的父母「興興」與「靚靚」也一併送走。

馬國官員表示，這是因為人民不滿政府花大筆錢飼養大貓熊。但有當地民眾指出，與其說貓熊太貴養不起，不如說是馬來西亞政府的問題。

大馬媒體引述「水源、土地與天然資源部」部長西維爾(Xavier Jayakumar)的話說，他會先進行內部討論，然後在下次跟中方簽署租借協議前作出決定。雙方的下次會談在兩年內舉行。

另外針對「興興」與「靚靚」今年又產下的一名寶寶 (當地稱為「暖妹妹」)，塞維爾稱根據馬國政府與「中國野生動物保護協會」簽署的協定，大貓熊產下的幼崽必須在24月內歸還中方。不過雙方可協商延長歸還期限。 當被問到「暖妹妹」的的具體歸還時間，塞維爾僅表示會 等牠大一點再作決定。

馬來西亞前首相納吉2013年訪問大陸時，敲定租借大貓熊一事。「興興」與「靚靚」在2014年5月送抵馬國， 翌年牠們就生下第一個寶寶「暖暖」。然而去年馬國 以飼養大貓熊費用太高昂為由，提前將「暖暖」送回四川 的貓熊繁殖研究基地。

據了解，一對大熊貓的租金 每年100萬美元(約3000萬元新台幣)，每隻每年再加5萬令吉(約36.8萬元新台幣)保險費。大貓熊生下的寶寶在馬國生活兩年的一次性租金是60萬美元(約1800萬元新台幣)。

西維爾指出，動物園大熊貓館每月門票收入在30萬至 40萬令吉(約221萬至294萬元新台幣)之間。扣除每月20萬令吉(約147萬元新台幣)的營運成本(包括飼料費、電費、員工薪資等)，靠門票收入實在養不起大貓熊這種「嬌客」。

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關鍵字：暖暖,靚靚,大貓熊,興興

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