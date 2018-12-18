2018成為全球女性之年　保守國家突破傳統：不再需要男人了！

記者張方瑀／綜合報導

CNN整理出2018年在人權議題上的重要事件，向來保守的國家在今年都有突破性的政策頒布，各方面的性別平權上也都有進展，全球迎接「女性之年」。另外在非洲國家盛行的女性「割禮」也從1995年的71.4%大幅下降至8%，截止目前，非洲已有至少20個國家廢除了這項古老的傳統。

沙烏地阿拉伯在今年6月正式廢除女性開車禁令，在此之前沙國是目前世界上唯一禁止女性開車的國家，如果女性在公共區域駕車就會被逮捕或是罰款。首批拿到駕照的2000位女性直呼「這是沙烏地女性值得紀念的歷史性的一刻，很快就會在路上看見成千上萬的女駕駛。」、「我們不再需要男人了！」儘管能開車，沙國女性的自由之路仍舊漫長，目前她們若沒有男性親屬允許，仍然不行任意結婚、工作、旅行，甚至連看病都須男性陪同或出示書面許可。

▼沙烏地阿拉伯發出女性駕照。（圖／達志影像／美聯社）



愛爾蘭5月舉行墮胎合法化公投，高達66.4%的選民支持廢除墮胎禁令，愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）用「寧靜革命」來形容這歷史性的一刻。1983年，愛爾蘭通過憲法第八修正案，賦予孕婦與胎兒同等的公民權，除非懷孕婦女有明顯生命危險，否則任何墮胎行為都算違法，就算是亂倫或性侵等非自願的情況下懷孕也不能墮胎，違反者可處14年以上有期徒刑，而負責執行墮胎的機構則處4000歐元（約新台幣14萬元）。

▼ 愛爾蘭墮胎合法化公投，高達66.4%選民支持修法。（圖／路透社）



印度最高法院9月推翻一道具有150年歷史的同性戀禁令，裁定同性間的性行為無罪。這項歷史性的裁決是5名法官一致同意的結果，首席大法官米斯拉（Dipak Misra）認為，LGBTQ族群（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）與普通公民享有同樣的權利。這條禁令是殖民時期所訂的「377條款」，若違反「自然規律的性行為」將面臨最高10年的刑期。

▼ 印度最高法院推翻150年歷史的禁令，裁定同性性交無罪。（圖／達志影像／美聯社）



蘇格蘭在2000年廢除禁止學校與政府推廣同性議題的「第28號條款」，18年後成為世界上第一個將同性戀、雙性戀、跨性別和雙性人納入學校課程的國家，其中包括處理同性戀恐懼症、雙性戀恐懼、跨性別恐懼等，將教導學生探索多元性別認同，並提升對LGBTQ歷史的認知。

美國期中選舉後，至少會有113位女性議員進入國會，超越現在的107位，同時也誕生首位原住民族女議員、首位穆斯林女議員、最年輕女議員，甚至有三個州是第一次選出女性議員。這股女性參政的旋風也席捲全球，黎巴嫩有113名女性登記參選議員、墨西哥出現第一位女性市長且議會達到完全性別平等、斯里蘭卡在修訂配額法後共有2000名女性候選人勝選、衣索比亞也出現首位女總統。

▼29歲波多黎各裔的奧卡西歐─寇特茲是史上最年輕眾議員。（圖／達志影像／美聯社）



根據統計今年東非14歲以下接受「割禮」的比例，已經從1995年的71.4%大幅下降至8%。「割禮」又稱為「女性生殖器殘割」（female genital mutilation，FGM），多數非洲國家認為，女性割禮是女孩轉變為女人的象徵，也是「為女人保持貞潔」的手續，有些地方的文化甚至會有陰部縫合手術，以避免女人進行婚前性行為。索馬利亞有98%的女性遭受割禮，為全世界最高，全球仍有2億女性遭受這種待遇。

1979年伊斯蘭革命後，伊朗禁止女性進入體育賽事場地，因為這被認為是反伊斯蘭教義。今年6月伊朗國家隊踢進世界盃足球賽32強，政府開放女性入進入阿札迪球場觀看現場直播．而11月時有約500名的伊朗女性獲准觀看亞冠盃決賽，儘管多數為球員親友，但仍象徵伊朗的兩性平權漸露曙光。不過，允許女性入場觀看球賽的決定，在國內引起不少反彈。立場保守的總檢察長蒙塔扎里（Mohammand Jafar Montazeri） 說，女性在球場內跳舞唱歌的場景讓人蒙羞， 不但有愧於革命先烈，更出賣了伊斯蘭革命。

▼伊朗女球迷看比賽時表現激動，完全不輸男球迷。（圖／達志影像／美聯社）

