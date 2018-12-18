快訊／3死7昏迷！慶祝考完學測　韓高3生「一氧化碳中毒」陳屍小木屋

▲ 男高中生相約出外旅遊，卻集體一氧化碳中毒。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／編譯

南韓今（18）日驚傳一起疑為暖氣引發的集體一氧化碳中毒事件，一群上月剛考完大學入學考試的高3男學生一起出外旅行，稍早卻遭人發現倒臥在小木屋裡，且有嘔吐症狀。目前已知有3人身亡，還有7人昏迷。

根據警方及消防當局說法，就讀首爾大成高中的10名高3男學生為慶祝學測結束，相約一起到江原道江陵市遊玩，留宿鏡浦一間度假小木屋旅館。旅館業者卻在當地時間18日下午1時12分（台灣時間中午12時12分）發現，10名學生全部失去意識。

綜合韓媒報導，10名學生分別倒臥在小木屋的客廳或房間內，嘴邊皆有白沫或嘔吐物；其中有3人被發現時已經身亡，其餘7人還未恢復意識，仍在昏迷中，且其中2人狀況危急。警消也表示，案發現場測得的一氧化碳濃度相當高。

失去意識的7名學生分別被送往江陵的峨山醫院、高麗醫院、同仁醫院，但因為院方的高壓氧治療設備不足，消防當局目前仍在掌握可以施行高壓氧治療的醫院。

據悉，這10名男學生是在家屬的同意之下，向校方申請校外教學，一起出外過夜，於17日下午4時左右入住。江陵消防署長進行簡報時表示，判斷這起案件並非自殺或他殺，為意外事件的可能性較高，將深入調查該旅館的暖氣管線，並尋求目擊者證詞，以掌握詳細案情。