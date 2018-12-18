最強控制狂新娘！賓客「按體重穿搭」　胖子只能當黑衣人躲角落

▲按體重胖瘦來安排婚禮賓客著裝要求。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

許多女生在說出「我願意」之後，便會開始陷入製造「完美婚禮」的幻想之中，日前就有一位控制狂新娘惹火了她的賓客們，因為堅持所有人都必須「依照體重來穿指定的服裝」，別「穿得像個垃圾」。

據《每日郵報》報導，這位準新娘的婚禮定於2019年於夏威夷舉行，她在個人社群上發「婚禮注意事項」一文，提供給即將參加婚禮的人4種穿搭選擇及尺寸指南。她解釋，嚴格的要求是因為有計劃拍攝一段有趣的婚禮側錄，因此希望客人完美的現身其中。

▲有網友就說，如果被邀請應該會笑不出來。（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

這些注意事項相當嚴格，包括希望賓客們可以依照她喜歡的主題服飾出席宴會，其中最令人不可置信的一點，就是指定賓客「配合體重來穿搭不同的衣服」。比如說45至72公斤的女性須穿著綠色的絲綢毛衣，搭配橘色的仿麂皮褲子，以及以紅底鞋出名的克里斯蒂安•魯布托（Christian Louboutin）高跟鞋，穿著規範非常鉅細靡遺與嚴格。

▼奇葩新娘開出的奇葩條件。（圖／翻攝自雪花新聞）

不過只要是體重超過72公斤的女性，就必須穿上全黑的毛衣與褲子，甚至連高跟鞋都需要是黑色的。

另外男性也有自己的一套標準，體重在45到90公斤的人必須穿上紫色絨毛外套，有罐裝飲料在上面的帽子、全白的慢跑鞋，還要手拿螢光棒；90公斤以上的男性則該穿迷彩服及運動鞋；連小孩也不放過，從頭到腳都必須穿上紅色服飾。

除此之外，新娘還表示希望賓客們對於自己的服裝用心一點，至少花1000元美金（約3萬2000元台幣）以上，「我們很用心舉辦這個派對，希望來的人別穿得像個垃圾進場」。

最後，這位新娘還補充，若是沒有照著這些「提醒」走，就會和不守規定的人絕交。

這幾個「霸氣宣言」被看不下去的朋友傳到網路上，引發許多網友的討論，「其他先不談，品味是出了什麼問題？」、「只有我覺得這個畫面會很可怕嗎？」、「是不是希望胖子直接消失？」、「視覺效果真是驚人」、「還有人要參加？」

▼ 針對小孩穿搭的規範。（圖／翻攝自雪花新聞）