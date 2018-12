遲到64年！老兵情書藏沃爾瑪地板　「員工接力送回」孫感動

▲情書內容透露老兵即將返家的焦慮心情。(圖/取自免費圖庫pixabay)



美國一間沃爾瑪商店員工近日拾獲一封時隔64年的老情書,寄件人是當時在空軍服役的麥斯,而收件對象則是他的愛人瑪莎,經過數周重重波折後,這封情書才得以順利送回。不過兩人均已謝世,因此由孫子傑森代為收取,他表示收到信件讓他驚訝萬分,並很懷念過世的祖父母。

綜合外媒報導,1954年7月30日時,麥斯(Max Holcomb)正在美國空軍中服役,他在信中興奮又迫切地對女友瑪莎(Martha)表示,自己再過15天左右就能回家了,到時會去向瑪莎的父母提親,希望兩人能順利結為連理。

▲信件原本該寄往南卡羅納州,卻不知怎麼的跑到喬治亞州的沃爾瑪超市。



這封信本來準備從阿拉斯加送往南卡羅萊納州,卻不知怎麼的流落到了喬治亞州的某間沃爾瑪超市,就這樣被塵封了超過半世紀之久,直到三個禮拜前被超市員工洛文(Dakota Lovain)在地板上找到。

超市員工洛文也是國民警衛隊的一員,因此認為找到這封信的主人,並把信送歸給對方尤為重要。不過在尋找了一陣子以後,洛文因為其他工作不得不先離開,只好拜託會計同事珍妮(Jennifer Hendrix)接替他繼續找到失主。珍妮感動地表示,「當我讀完信的時候,我就知道我一定要幫忙。」

