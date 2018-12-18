遲到64年！老兵情書藏沃爾瑪地板　「員工接力送回」孫感動

▲情書內容透露老兵即將返家的焦慮心情。（圖／取自免費圖庫pixabay）
實習記者陳妙津／綜合報導
美國一間沃爾瑪商店員工近日拾獲一封時隔64年的老情書，寄件人是當時在空軍服役的麥斯，而收件對象則是他的愛人瑪莎，經過數周重重波折後，這封情書才得以順利送回。不過兩人均已謝世，因此由孫子傑森代為收取，他表示收到信件讓他驚訝萬分，並很懷念過世的祖父母。
綜合外媒報導，1954年7月30日時，麥斯（Max Holcomb）正在美國空軍中服役，他在信中興奮又迫切地對女友瑪莎（Martha）表示，自己再過15天左右就能回家了，到時會去向瑪莎的父母提親，希望兩人能順利結為連理。
▲信件原本該寄往南卡羅納州，卻不知怎麼的跑到喬治亞州的沃爾瑪超市。
這封信本來準備從阿拉斯加送往南卡羅萊納州，卻不知怎麼的流落到了喬治亞州的某間沃爾瑪超市，就這樣被塵封了超過半世紀之久，直到三個禮拜前被超市員工洛文（Dakota Lovain）在地板上找到。
超市員工洛文也是國民警衛隊的一員，因此認為找到這封信的主人，並把信送歸給對方尤為重要。不過在尋找了一陣子以後，洛文因為其他工作不得不先離開，只好拜託會計同事珍妮（Jennifer Hendrix）接替他繼續找到失主。珍妮感動地表示，「當我讀完信的時候，我就知道我一定要幫忙。」
We found Max's family! They will have the letter soon. Thank you all for sharing! We will provide an update once we talk to the family.— Amber Worthy (@AWorthyNews) 2018年12月12日
The story of the 64 year old love letter found in Dalton @Walmart here: https://t.co/lrNv5ENuTZ pic.twitter.com/Ww3fioVIzM
▲珍妮透過媒體希望能找到麥斯和瑪莎，最終順利將信交回給兩人的孫子傑森。
珍妮透過電視採訪播出尋人啟事，希望能有所收穫，所幸有人看到，並好心提供麥斯與瑪莎的孫子傑森（Jason Holcomb）的聯繫方式，最後她終於將信轉交到對方手上。傑森說，「當我收到信的時候簡直不敢置信，雖然不知道為什麼信會跑到喬治亞州，不過很高興上帝讓它回到我們身邊。我看了信的內容，真的彷彿聽到爺爺親自訴說對奶奶的愛。」
雖然麥斯與瑪莎早已過世，不過傑森表示他們總是形影不離，時常為對方著想，可說是一對愛侶，「他們教會了我承諾的意義，這是一份無比真摯的愛情」。未來這封珍貴的信則將被保存在一個安全的地方。