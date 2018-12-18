核三故障檢修減少發電　全靠燃煤及燃油的重污染機組救援

▲核三故障檢修，供電缺口，全靠燃煤及燃油的重污染機組救援，再生能源此時則因天候狀況被打趴。（圖／台電提供）

記者馮建棨／台北報導

台電核三廠1號機昨天（17日）發現機組零件出狀況而降載停機解聯，目前正在進行維修當中，而核三一部機組就提供95萬千瓦的發電量，還好這幾天東北季風南下吹散污染，不然台電啟用污染較高的燃煤及燃油機組救援，空污問題肯定會被民眾罵死。

據了解，台電核三廠1號機昨天上午發現「非安全相關反應爐冷卻水流泵」C台底部油貯存槽發生「低油位」警報出示，經過電廠人員檢查，發現馬達下軸承溫度有上升趨勢，因此電廠決定降載檢修，台電說，此次檢修沒有任何輻射異常狀況，請民眾放心。

▲核三故障檢修，供電缺口，全靠燃煤及燃油的重污染機組救援，再生能源此時則因天候狀況被打趴。（圖／取自台電網站）

為了填補供電缺口，台電提高原本在冬季會降載減少空污的燃煤機組，今天上午台中電廠除了三部機組在歲修之外，其餘發電量都拉到滿載，另外也啟動高汙染的燃油機組半載發電，至於政府積極推動的再生能源，太陽能則因雲量過多發電效率低，風力發電並未如預期提供大量電力，再生能源這時無法提供穩定的電力來源。

觀察實際供電狀況，昨天備轉容量率維持在6%的警戒線之上，亮出「供電吃緊」的黃燈，今天也因溫度較低用電量較少的情況，預估備轉容量率可望維持6%以上。

▼核三故障檢修，供電缺口，全靠燃煤及燃油的重污染機組救援，再生能源此時則因天候狀況被打趴。（圖／取自台電網站）