推雙語遭批是考試思維　國發會：熟練切換才能讓台灣國際化

▲國發會推動2030雙語國家發展藍圖，遭外界批評跳脫不出考試思維，國發會說，是提升國人聽說讀寫的軟實力，能讓國人隨時轉換中英文來溝通，而非過去以考試取得高分為目的。（圖／記者季相儒攝）

記者馮建棨／綜合報導

國發會推動2030雙語國家計畫，但遭外界批評是考試思維，還是把英文列為考試工具，跳脫不了傳統框架，國發會回應，這次重點是提升國人聽說讀寫的軟實力，能讓國人隨時轉換中英文來溝通，而非過去以考試取得高分為目的。且證照考試增加英文，是讓外國專業人士也能考取台灣證照，提供專業服務。

國發會日前提出「2030雙語國家發展藍圖」，研擬建置英文學習平台，預計年底宣布此計畫。國發會過去曾說，會先從整體英文環境開始著手，利用現有資源來學習，預計建置平台，整合民間目前有的學習管道，讓中央政府、各地方政府都能各取所需，而企業也可從雙語化做起，經濟部也可不再以營業額作為獎勵指標，未來影響力就會更大，或老年人長照部分，也可用手機學英文，年輕人透過遊戲等方式學習也相當鼓勵。

駝發會表示，推動雙語國家發展藍圖，其中讓「全國技術士技能檢定考試及證照雙語化」，但並不是考試只用英文，而是讓勞動部舉辦的技術士技能檢定考試，能先開始推動試辦，並非立即全面要求專門技職人員証照考試比照辦理，且考試內容改用英文，是希望讓在台的外國專業人士也有參與考試的機會。

國發會解釋，外國的專業人士中文程度並不一定跟國人一樣好，透過雙語國家策略，讓外籍人士也能取得台灣證照資格，在台提供專業服務，強調這是台灣走向國際化的重要作為。

推動雙語國家被質疑是為傳統考試，國發會說，這次重點是提升國人聽說讀寫的軟實力，能讓國人隨時轉換中英文來溝通，而非過去以考試取得高分為目的。