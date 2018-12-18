捷克加入抵制華為行動　官方發聲明警告電信商

▲中國大陸通訊設備大廠華為。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

中國大陸通訊設備大廠華為近日遭到以美國為首的多個盟國、電信商發起抵制，甚至有分析師預期華為將在3年內失去大量市場。而現在外媒報導指出，位於歐洲的捷克也宣布將加入抵制華為的行列。

據路透社報導，捷克的網路監管部門週一（17日）警告電信業者不要使用大陸企業如華為、中興通訊等公司所製造的硬體及軟體，以免造成國安疑慮。這也是繼美國、日本、澳洲、紐西蘭等國後，又一國家宣布不使用華為、中興生產的通訊設備。

捷克國家網絡和信息安全局(NCISA)局長Dusan Navratil表示，「中國大陸透過法律要求民營企業配合情報部門，將他們的產品導入相關國家系統，可能會對外國造成國安威脅。」Dusan Navratil認為，不管是政府機關或是民間企業的通訊基礎建設都應該採取適當措施，以防止這類威脅產生。

對於這樣的消息，華為發言人表示，網路安全始終是華為的首要任務，華為是捷克所有主要電信運營商值得信賴的合作夥伴。他同時也表示，中國大陸沒有法律或法規強迫華為或任何其他公司安裝相關國家系統，並直指這只是美國憑空想像而發出的警告，他強調，「華為從未收到過任何政府的相關要求，而且我們也絕不會同意這種要求。」

除了捷克外，華為在歐洲的盟友也紛紛倒戈，法國的Orange SA、英國電信集團（BT Group）、德國電信都提出未來將不會採用華為5G通訊設備，而挪威政府近日則表示，未來將不會考慮使用沒有安全政策合作國家的供應商所生產的通訊設備，這正是在暗指大陸與華為，而法國政府也有類似作為。因此有分析師認為，華為在未來3年內將丟失大量市場。