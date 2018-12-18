捷克宣告抵制華為！印度電信業也跟進　致函政府向華為說不

▲中國大陸通訊設備大廠華為。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

繼美日紐澳等國聯手抵制華為後，許多國家也加大監管力道。捷克國家網路資訊安全局（NCISA）17日以國安威脅為由，呼籲外界不要使用華為、中興通訊的軟體和硬體，且國家、民間部門都應該要採取「適當措施」來應對。而印度電信出口促進委員會（TEPC）則是計畫致函國家安全顧問杜瓦（Ajit Doval），建議政府考慮禁止華為等中企電信設備。

印度政府已邀請華為參與5G試驗，此舉被視為中印高層之間的政治善意。但TEPC主席戈什（Shyamal Ghosh）提到，華為的語音電話設備已經可以在印度以外的地區遠程操控，且已被公家機關採用，甚至連在敏感的印度東北地區都有，「我們正在起草一份給國家安全顧問的信，也就是我們應該基於安全考量，對中國設備施加限制。」

至於捷克方面，目前已有部分運營商在捷克境內測試5G，而旗下擁有捷克電信公司CETIN的國際投資集團PPF先前已與華為簽訂備忘錄，針對5G進行合作。

NCISA局長納瓦帝爾（Dusan Navratil）發出聲明表示，依據當局以及盟友的調查，「中國法律要求在當地的民營企業要和情報單位合作，因此把它引進重要國家系統可能會造成威脅。無論是公家或是私人部門的重要資訊基礎建設系統管理員，都應該要採取『適當措施』來對付威脅。」

不過，華為發言人表示，網路安全是公司最重視的一塊，「我們堅決否認任何關於我們對國家安全構成威脅的說法，我們呼籲NCISA提出證據，而不是在沒有證據的情況下，破壞華為的名聲。」

分析師認為，華為在未來3年內將丟失大量市場。依據目前情況來看，華為在歐洲的盟友紛紛倒戈，包括法國的Orange SA、英國電信集團（BT Group）及德國電信都提出未來將不會採用華為5G通訊設備，而挪威政府近日則表示，未來將不會考慮使用沒有安全政策合作國家的供應商所生產的通訊設備。