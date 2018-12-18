升息恐慌蔓延　債券天王：債市正在發出Fed不應升息的信號

▲聯準會預計將於美國時間周三升息。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

市場目前普遍預期美國聯準會（Fed）本周將決議調升利率，不過雙線資本（DoubleLine Capital）投資長「債券天王」岡雷克（Jeffrey Gundlach）卻表示，目前債市正在發出Fed不應升息的信號。

岡雷克指出，「我認為他們本周不該提高利率，看看殖利率曲線的2年、3年、5年部分，它們持平於2.7％。」岡雷克認為，Fed本周不應升息，理由是對債券市場的擔憂，以及經濟成長趨緩可能導致2020年有必要反轉（即轉為降息）預期。

聯準會預計將於美國時間周三升息，為今年以來第4次也是最後一次。岡雷克認為，2019年應是保本年，因為股市將可能延續熊市走勢，且美中貿易戰若持續惡化也將損害全球經濟，而由於供過於求，美國預算赤字大增也可能進一步推高舉債成本。

稍早前，美國總統川普再度發文痛批聯準會的利率決策，他在推特上寫道：「令人難以置信的是，在美元非常強勁且幾無通膨、我們周遭世界正一團亂，巴黎正在燃燒及中國下滑情況下，Fed甚至還在考慮再度升息。」

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）在接受CNBC採訪時指出，目前美國正處於零通膨，他認為若周三聯準會仍執意升息的唯一理由即是證明自己獨立於白宮的影響，「這是糟糕的理由。我認為聯準會應該按照它所說的去做，那就是根據經濟數據來推進政策。」

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