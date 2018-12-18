推特被爆資安漏洞個資有外洩疑慮　股價下挫逾7％

▲社群平台推特(Twitter)約有1.4億活躍用戶，每天會發表約3.4億條推文。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

社群網站推特（Twitter）日前發生資安漏洞事件，而在進行調查的過程中發現疑似是有國家贊助的駭客所為，一間網路資安公司也表示駭客利用推特來竊取個資，因此推特股價週一（17）應聲下挫逾7％。

據英國《衛報》報導，推特官方表示，該平台日前發現資安漏洞導致資料外洩，包括使用者電話的國際碼、被鎖定帳戶的詳細資料等等，但早在上月16日就已經完成修復，但在調查的過程當中，推特發現有某個客戶支援論壇的流量相當可疑，且有許多來自沙烏地阿拉伯和中國大陸的個人網路IP位址。

推特認為，雖然仍無法確定他們到底有什麼企圖或歸屬，但這些IP位置可能與國家贊助有極大的關聯，並表示將會持續追蹤下去。但消息一曝光，推特的股價應聲下挫逾7％，Wedbush證券公司的分析師Michael Pachter表示，這樣的消息將影響推特的成長以及用戶的參與度，「這樣的漏洞會損害用戶對平台的信任。」

而資安公司Trend Micro也在同一天指出，駭客在今年10月份發出了兩條推文，試圖竊取先前被惡意程式感染裝置裡的資料。推特發言人對於Trend Micro的報告拒絕發表評論。