請領老年給付才發現白繳勞保一輩子　3種情形領嘸保費還不能退還

▲台灣薪資長期凍漲，不少人遠赴海外工作，不過勞保加保有條件，小心勞保資格被取消。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

台灣勞保福利優渥，許多赴海外工作者為了退休後可領勞保老年年金，因此選擇掛名加保，或加保在職業工會，不過要小心這3種類型的勞工，若被勞保局查到不符合法令規定，屆時多繳的保費不能退還之外，就連保險年資也不計入。

‧海外工作者不得加保在職業工會

根據現行勞工保險條例，施行區域為台灣、澎湖、金門及馬祖地區，只有經公司派遣出國提供服務的勞工才可由原投保的公司繼續加保，而職業工會則有組織區域的限制，只有在台灣、澎湖、金門、馬祖從事工作的無一定雇主或自營作業勞工，才可按照工作所在地的相關本業職業工會申報加保。

勞保局表示，長期在國外或大陸居住工作者，若並非由公司派遣出國工作，由於從業地區並不是勞保條例所規定的範圍，因此這類型的勞工不得在職業工作加保。此外，受雇於大陸或海外地區企業的勞工，依現行規定也不得參加勞工保險。

‧入監服刑者不可在職業工會投保

勞保局說，若有案在身的人遭到停職或被羈押，不過尚未由法院判決確定者，仍可以繼續參加勞保，不過已遭到法院判決確定，必須入監服刑的人，同樣不可在職業工會繼續加保。

‧沒有工作卻掛名加保也會被取消

根據勞工保險條例第16條及24條規定，投保單位故意為不合本條例規定的人員辦理參加保險手續，領取保險給付者，保險人（勞保局）應依法追還；並取消該被保險人的資格，且已繳之保險費不予退還。

勞保局指出，勞工保險是屬於在職保險，必須有從事工作的事實，才得以加保，因此沒有工作的人不得掛名加保，經查獲屬實後，這段違法期間不僅年資無法計算，已繳保險費也不會退還。舉例來說，花花工作20年，其中15年確實有工作，勞保年資得以計算，不過後5年被勞保局發現掛名加保，這5年的勞保資格將會被取消。