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每周性侵2次！女高生失眠　鬼父趁機下安眠藥伸魔爪「持續5年」

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▲▼ 性侵,強姦,少女。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲ 少女持續遭親生父親性侵。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

國際中心／綜合報導

南韓一名年輕少女從高中開始便被迫與自己的親生父親發生性行為，承受龐大的心理創傷，因為長期失眠，到醫院求助，沒想到父親又利用醫生開的安眠藥來下藥，持續性侵長達5年，日前二審遭判14年有期徒刑。

首爾高等法院刑事法庭16日宣布，57歲金姓男子因違反性暴力犯罪處罰特例法等罪名，二審加重刑期，遭判14年徒刑。此外，出獄後的5年間，男子的照片、基本資料會被公開在網路上，隨時提供民眾查詢，且不得任職於兒少相關機構，也必須配戴電子腳鐐10年。

綜合韓媒報導，金男自親生女兒升上國中開始，便不斷性騷擾，於2012年第一次性侵害當時年僅17歲的女兒；此後直到2018年年初，平均每周至少性侵得逞1至2次。少女遭到最親近的家人性侵後開始出現失眠症狀，只好到醫院尋求醫生幫助，而金男會在逼迫女兒吞下安眠藥後，在她無法反抗的狀態下，強行性侵。

法院一審時痛斥，「5年間持續反覆的性侵受害者，是不道德且反社會的罪行」，並宣判12年徒刑；金男卻認為「罰太重」，提出抗訴。檢方則在抗訴審中指控，金男的罪行是「破壞社會價值觀的犯罪」，向法官求處25年。

高院16日裁決，一審刑量過輕，應加重判刑，但考慮到金男有反省之心，僅加重2年，宣判14年徒刑。金男則在最後陳述時聲稱，因服用精神疾病藥物長達10年，一時失控犯罪；判決結果出爐後，他也決定向最高法院提出抗訴。

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關鍵字：性侵,強制性交,未成年少女,日韓要聞

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