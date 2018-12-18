第4季影響因素眾多　華爾街年終估計將縮水

▲華爾街。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

外媒報導指出，今年第4季受到中國大陸濟成長疑慮、全球貿易局勢緊張以及對英國脫歐的擔憂影響，導致華爾街的大型銀行盈利受到衝擊，連帶影響到今年獎金池（bonus pool）的成長幅度。

據《金融時報》報導，知情人士表示，摩根士丹利（Morgan Stanley）、高盛（Goldman Sachs）、摩根大通（JPMorgan）的獎金池可能只能有個位數的成長，花旗（Citi）則透露因為投資銀行部門收入降低，今年的績效門檻恐無法達標，也因此獎金可能會持平或是降低。而美國銀行（Bank of America）的投資銀行部門今年遭遇挑戰，據消息人士透露，雖然目前仍尚未定案，但該部門獎金也可能縮水。

報導引述一位華爾街大型銀行的資深高階主管，他認為其實銀行業在今年是有好的開始，但正面臨由盛轉衰的風險，獎金將能反映這樣的狀況。另一位主管也表示，今年剩下的2週仍有許多可能，但今年第4季的確非常艱難。

研究機構Autonomous的銀行分析師Guy Moszkowski表示，部分銀行今年第4季的營收和交易收入呈現持平或下滑，因此近來銀行的獎金展望惡化是可以預期的。他也表示，投資人希望今年銀行在發獎金時能較為保守，縱使是今年大致表不錯的銀行也是。

依據研究機構Autonomous的數據，以美國前5大銀行來看，歸功於股市的蓬勃發展，今年的投資銀行收入成長約8％。但從第3季開始，銀行獲利就出現放緩，花旗財務長John Gerspach就提出警告，全年固定收益收入恐下滑，而且企業發債或上市的顧問需求下降，但併購是一大亮點，今年前3季的併購是有史以來最亮眼的表現。

通常銀行不會在年底前確定獎金，而會在第四季業季公布後，員工才會收到獎金通知。