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總理簽《全球難民契約》！比利時千人上街怒吼：我們受夠了

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▲抗議民眾遭強力水柱正面攻擊。（圖／路透）

▲抗議民眾遭強力水柱正面攻擊。（圖／路透）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

聯合國大會日前剛通過「全球難民契約」，促使各國合作解決日益嚴重的移民危機，結果除了匈牙利、波蘭、斯洛伐克等東歐國家和美國退出不牽外，已經簽署得比利時也遭到國內反對，引起聯合政府中的法蘭德斯極右政黨「新佛萊明聯盟」強烈反彈，不僅退出執政聯盟，16日更在比利時首都布魯塞爾發起示威，約有超過5000人參加，甚至爆發警民衝突。

據《路透》報導，聯合國2016年舉行首屆難民峰會，通過關於難民與移民議題的《紐約宣言》（New York Declaration），成員國依據該宣言，經歷2年談判達成《全球難民契約》（Global Compact on Refugees），而聯合國193個成員國7月一致同意此契約，但10日在北非國家摩洛哥西南大城馬拉喀什（Marrakech）登場的會議上，只有164國簽署該約，其中美國已在2017年宣布退出。

比利時總理米歇爾（Charles Michel）卻因簽署「全球難民契約」，引爆聯合政府內鬨，新佛萊明聯盟（N-VA）同樣反對簽署該約，但屬於中間偏右政黨「改革運動黨」（MR）的米歇爾（Charles Michel）回絕N-VA要求，最後國會最大黨N-VA憤而退出執政聯盟，被視為是在為明年5月份聯邦選舉前帶領「反移民的政治風向」，並發起16日的反難民示威，抗議地點更選在歐盟總部所在位置附近。

▲▼不滿總理簽署「全球移民契約」，比利時民眾上街喊「本國人優先」。（圖／路透）

▲不滿總理簽署「全球移民契約」，比利時民眾上街喊「本國人優先」。（圖／路透）

這場示威吸引約5500人參加，法蘭德斯地區（Flemish）的極右民粹政黨「佛萊明利益黨」（Vlaams Belang，VB）青年部主任克雷斯（Bart Claes）告訴英國廣播公司（BBC），簽署《全球難民契約》前，政府就應先徵詢人民的意見，「從未問過我們的看法，這是這整件事最奇怪的地方」。

▲▼不滿總理簽署「全球移民契約」，比利時民眾上街喊「本國人優先」。（圖／路透）

▲警民衝突嚴重。（圖／路透）

另一位青年組織的成員朗根霍夫（Dries Van Langenhove）表示，「我們認為沒有透過民主程序做出決議，而由少數政府及比利時人所決定，是我們上街頭發聲的原因。

事實上，「全球難民契約」旨在促進各國針對難民問題進行合作，並無法律的約束力，目的是減輕收容難民的國家壓力、促進難民自力更生及支持難民返回故鄉。

布魯塞爾的示威爆發警民衝突，抗議民眾投擲鞭炮和亂丟物品，警方則出動催淚瓦斯和強力水柱驅逐民眾，至少90人遭逮捕。

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關鍵字：比利時,布魯塞爾,全球難民契約,聯合國,難民

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