總理簽《全球難民契約》！比利時千人上街怒吼：我們受夠了

▲抗議民眾遭強力水柱正面攻擊。(圖/路透)

實習記者鄭佩玟/綜合報導

聯合國大會日前剛通過「全球難民契約」,促使各國合作解決日益嚴重的移民危機,結果除了匈牙利、波蘭、斯洛伐克等東歐國家和美國退出不牽外,已經簽署得比利時也遭到國內反對,引起聯合政府中的法蘭德斯極右政黨「新佛萊明聯盟」強烈反彈,不僅退出執政聯盟,16日更在比利時首都布魯塞爾發起示威,約有超過5000人參加,甚至爆發警民衝突。

Shared responsibility = stronger refugee response. It’s as simple as that.

This is the Global Compact on Refugees #RefugeeCompact pic.twitter.com/WwcLj0eYS4