甘地種族歧視？用「Kaffir」稱非洲黑人　迦納大學氣到撤銅像

▲迦納大學的甘地銅像。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

印度「聖雄」甘地以非暴力的「合作運動」一手推動脫離英國成功獨立，廣受後世讚許，不過對部分非洲人而言，甘地並非如外界所說的值得尊敬，因為曾在南非生活22的甘地，也用英國殖民者相同模式對待南非黑人，甚至用據歧視的「Kaffir」來稱呼。西非國家迦納最老的「迦納大學」，因此把校園內的甘地銅像移除。

'Victory for black dignity'



Gandhi statue removed from Ghana university following complaints he was racist against black Africans https://t.co/DaQr8sA1d3 pic.twitter.com/LmzzVQVGov — Al Jazeera English (@AJEnglish) 2018年12月14日

據《衛報》報導，甘地（Mahatma Gandhi）1983年被任職印度公司派至南非，這一外派就是22年，在這期間，他曾帶領在南非工作的印度礦工遊行，讓當時為白人政權的南非政府1941年承諾減少對在南非印度人的霸凌。

不過值得深思的是，甘地自己也曾表示，讓印度人與黑人一樣走種族隔離制度的專用門，此舉是降地印度人的地位，且使用「Kaffir」稱呼黑人，被視為種族歧視。「Kaffir」常用於種族隔離年代的南非，大概類似於現今使用的「Nigger」（黑鬼）。

'Racist' Gandhi statue removed from University of Ghana https://t.co/2SvuPOe7us pic.twitter.com/JwmebyidyY — BBC News Africa (@BBCAfrica) 2018年12月13日

過去甘地涉嫌歧視非洲黑人的言論被陸續翻出，讓迦納（Ghana）歷史最悠久、規模最大的迦納大學（University of Ghana）教授發起請願，要求移除校園內的甘地銅像。此銅像是2016年時任印度總統慕克吉（Pranab Mukherjee）所贈，作為印度與迦納彼此友誼的象徵。這項請願目標是2500人連署，目前已有逾2200人連署，校方已在11日午夜移走銅像。

請願發起人之一的迦納大學非洲研究學院研究員卡姆邦（Ọbádélé Kambon）指出，移除甘地銅像是「自重」，「如果我們不尊重自己，甚至不認識國家英雄，反而讚揚不尊重我們的人，世界要怎麼尊敬我們？移除銅像是黑人尊嚴與自重的勝利。」

▲迦納大學的甘地銅像。（圖／達志影像／美聯社）

對於迦納大學移除銅像一事，多個與甘地有關的組織表態反對，包括擔任「甘地發展基金會」主席的甘地孫女伊拉（Ela Gandhi）痛批悲哀，「我想還是有人依據一些可有可無的說法，且涉有種族歧視的字眼就想評斷甘地。」

此外，英國2014年計畫在倫敦國會廣場設立甘地銅像，同樣掀起反抗浪潮，旅居倫敦的印度歷史學家瓦德加瑪（Kusoom Vadgama）批評，甘地「不尊重女性」；錫克教徒與印度種姓制度最低階的「賤民」（Dalit）也怒轟，甘地依據種姓制度而有歧視心態。