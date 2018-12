甘地種族歧視？用「Kaffir」稱非洲黑人　迦納大學氣到撤銅像

▲迦納大學的甘地銅像。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者鄭佩玟/綜合報導

印度「聖雄」甘地以非暴力的「合作運動」一手推動脫離英國成功獨立,廣受後世讚許,不過對部分非洲人而言,甘地並非如外界所說的值得尊敬,因為曾在南非生活22的甘地,也用英國殖民者相同模式對待南非黑人,甚至用據歧視的「Kaffir」來稱呼。西非國家迦納最老的「迦納大學」,因此把校園內的甘地銅像移除。

'Victory for black dignity'



Gandhi statue removed from Ghana university following complaints he was racist against black Africans https://t.co/DaQr8sA1d3 pic.twitter.com/LmzzVQVGov