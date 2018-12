開34槍！單親媽射死4華裔養子女後自盡　驗屍報告揭恐怖細節

國際中心/綜合報導

美國田納西州今年10月發生一起血腥5屍案,55歲的白人媽媽辛西亞.克利爾(Cynthia Collier)槍斃了領養多年的4名華裔子女後,朝自己頭部開槍自盡。如今驗屍報告顯示,她總共開了34槍射殺孩子,17歲的林凱蕾(Kaileigh Lin)身中13槍,陳屍浴室地板上;15歲的林莉亞 (Lia)中了9槍,死在床上;同為14歲的李波(Bo Li)身中4槍,林梅根(Meigan Lin)中了8槍,都在床上被射死。

遇害的4名華裔青少年由克利爾和丈夫分2批領養,與克利爾的一名成年親生兒子同住在位於哥倫比亞市(Columbia)的家中。10月15日晚間,克利爾被下班後的親生兒子發現陳屍屋內,警方獲報後立即趕往現場。田納西摩利郡(Maury)警長羅蘭(Bucky Rowland)形容,這是一場「大屠殺」,命案規模與平常的案子大許多。

Maury County Sheriff Bucky Rowland says it appears Cynthia Collier killed four of her adopted children before she took her own life. He says a piece of evidence was left behind that leads them to believe it was a murder suicide. Investigators still looking for a motive. pic.twitter.com/9BTwcnzY2r