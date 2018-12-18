開34槍！單親媽射死4華裔養子女後自盡　驗屍報告揭恐怖細節

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美國田納西州今年10月發生一起血腥5屍案，55歲的白人媽媽辛西亞．克利爾（Cynthia Collier）槍斃了領養多年的4名華裔子女後，朝自己頭部開槍自盡。如今驗屍報告顯示，她總共開了34槍射殺孩子，17歲的林凱蕾（Kaileigh Lin）身中13槍，陳屍浴室地板上；15歲的林莉亞 （Lia）中了9槍，死在床上；同為14歲的李波（Bo Li）身中4槍，林梅根（Meigan Lin）中了8槍，都在床上被射死。

遇害的4名華裔青少年由克利爾和丈夫分2批領養，與克利爾的一名成年親生兒子同住在位於哥倫比亞市（Columbia）的家中。10月15日晚間，克利爾被下班後的親生兒子發現陳屍屋內，警方獲報後立即趕往現場。田納西摩利郡（Maury）警長羅蘭（Bucky Rowland）形容，這是一場「大屠殺」，命案規模與平常的案子大許多。

Maury County Sheriff Bucky Rowland says it appears Cynthia Collier killed four of her adopted children before she took her own life. He says a piece of evidence was left behind that leads them to believe it was a murder suicide. Investigators still looking for a motive. pic.twitter.com/9BTwcnzY2r — Forrest Sanders (@WSMV_Forrest) 2018年10月16日

驗屍報告指出，克利爾和4名華裔孩子的體內均沒有藥物或酒精殘留，而克利爾確定是自殺。警方在屋內找到一封遺書，但沒有對外公開內容。根據鄰居和親友的說法，克利爾是一名溫柔的母親，非常疼愛子女，而這家庭充滿愛，也沒有與人發生糾紛的歷史。目前，克利爾的動機依然不明朗。

據悉，克利爾是一位家庭主婦，丈夫則在當地經營一家建設公司，夫妻倆結縭長達36年，但關係似乎遭遇難關，丈夫2009年搬走後，留下克利爾獨自一人扶養4名未成年的養子與養女。經過訊問，已經排除該名丈夫和親生兒子的嫌疑。

▼克利爾據信是一名溫柔的母親，朝孩子開槍的動機依然不明朗。（示意圖／取自pixabay）

