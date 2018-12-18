美國聯邦政府22日恐關門！　川普「蓋高牆」預算大卡關

▲ 《華郵》先前分析，川普釋放出「不惜關閉政府，也要建造美墨圍牆」的強硬態度，為的是鞏固基本盤。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

美國川普政府和民主黨議員對50億美元的「美墨邊界築牆」一事談不攏，若預算無法在期限內於國會過關，聯邦政府22日又將部分關閉。聯邦機構已接獲通知，開始計畫業務停擺，超過80萬名政府人員都將受到影響。7項預算法案將於22日零時1分（台灣時間22日下午1時1分）到期，共和黨已開始協商為期兩周的開支方案，將兩黨較勁延至明年。

明年1月起在眾議院當家的民主黨指出，川普上周放話將因築牆預算讓政府關門而感到「自豪」，所以若是真的發生，他得擔下所有責任。預算法案在參議院需要60票過關，共和黨目前掌握51席。《華盛頓郵報》指出，近年聯邦政府頻頻停擺，不禁讓人懷疑，這個被拿來作為談判籌碼的舉動是否已經失效。

▼ 聯邦機構已接獲通知，開始計畫業務停擺，超過80萬名政府人員都將受到影響。（圖／達志影像／美聯社）



《華郵》先前分析，川普釋放出「不惜關閉政府，也要建造美墨圍牆」的強硬態度，為的是鞏固基本盤。他可能意識到，明年1月民主黨就會掌握眾議院多數，因此自己必須兌現競選承諾、建造高牆，才能憑藉保守派基本盤贏得2020年總統大選。

美國白宮發言人珊德斯（Sarah Sanders）表示，川普正積極與團隊開會，也不斷接收更新訊息。《衛報》指出，川普堅持築牆預算需要50億美元，但沒有足夠國會票數的支持，民主黨則主張預算維持目前的1億3000萬。許多人認為，結果要看川普是否能與民主黨達成共識。