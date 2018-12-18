CNN精選多元年度全球好事　兩韓會談、動保、梅根皆入選

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2018年不論是好是壞，都將走入尾聲，CNN特別整理了2018年全世界的重要好事，在全球不分類別中總共有6件，除了重要的外交與政治局勢改變外，動物保護與英國皇室也同樣入選。

首先是北韓領導人金正恩與南韓總統文在寅，在今年4月27日舉行南北韓高峰會，正式會談前金正恩與文在寅牽手越過邊界，這也是韓戰後北韓領導人首次踏上南韓土地，會談結束後簽署《板門店宣言》，接著9月在平壤舉行第3次高峰會談，簽署《平壤共同宣言》，兩份宣言明示未來5年間，南韓政府對北韓政策的基本架構即為朝鮮半島完全無核化和永久和平政策。

▲北韓領導人金正恩與南韓總統文在寅牽手跨過邊界。（圖／青瓦臺）



▲南韓總統文在寅與北韓最高領導人金正恩簽署9月《平壤共同宣言》。(圖／達志影像／美聯社)

古巴選出新任領導人，由第一副總統狄亞茲卡奈（Miguel Diaz-Canel）為繼任者，也就意味者現任總統勞爾．卡斯楚（Raul Castro）即將退位，結束古巴長達近60年的「卡斯楚時代」。狄亞茲卡奈在古巴革命後出生，主張普及網路，喜歡聽披頭四的音樂，還曾經表達對同性戀和跨性別族群的支持。

古巴強人斐代爾·卡斯楚（Fidel Castro）從1959年推翻獨裁政權，建立共產政權之後，就一直掌握實權。2011年由於身體健康問題，其弟勞爾．卡斯楚接棒，接下來將由57歲的狄亞茲卡奈繼位，也是古巴近60年來首次出現非卡斯楚家的領導者。

▲古巴新任總統狄亞茲卡奈（Miguel Diaz-Canel）。（圖／路透社）



▲2015年前美國總統歐巴馬和前古巴總統卡斯楚歷史性的握手，象徵雙方結束外交冷戰。

接著為伊拉克在5月舉行了擊退恐怖組織「伊斯蘭國」後的首次大選，約7000名候選人角逐新一屆國會的329席。過去幾年伊拉克備受恐怖組織伊斯蘭國崛起的困擾，北部還面臨著庫德自治區的分裂危機，該國上一次的議會選舉是在4年前舉行的，本屆大選則得到了近200個政黨的29個選舉集團的參加。

10月伊拉克溫和派庫德族候選人沙雷（Barham Salih）當選伊拉克總統。伊拉克庫德愛國聯盟高層表示，推舉「溫和派」的總統候選人非常關鍵，因為「他被所有人接受」，能修補庫德族自治區與巴格達當局的緊張關係，推動讓美國與伊朗雙方都滿意的共識。

▲庫德族候選人沙雷。（圖／路透）



墨西哥70年來首位「左派」總統羅培茲（Andres Manuel Lopez Obrador）當選後後誓言「徹底改變國家」，上任第2天宣布出售2012年底才購入、價值2.18億美元（約新台幣67億）的總統專機，未來有必要出國訪問時，羅培茲•歐布拉多可能會與一般民眾一樣搭乘商用機。

除此之外．未來他將不住總統官邸、只領4成薪水、不尋求連任，就任期間則將大力推動全民公投，因為他認為這是讓所有人民都能參與政治的方式。由他發起的10項公投全數過關，包含免費上網、蓋煉油廠、興建新段鐵路等議題都獲壓倒性勝利。

▲墨西哥空軍波音787總統行政專機要價67億台幣。（圖／路透）



▲墨西哥總統羅培茲主張親民節儉的政策。。（圖／路透社）

隨著動物保護意識抬頭，南韓吃狗肉文化近年來大幅減少，儘管目前每年仍有約100萬隻狗成為桌上餐餚，在相關人士推動下，南韓政府11月開始拆除京畿道最大屠狗區，並計畫改建成一座公園。根據2017年數據，有7成的南韓民眾已不再吃狗肉，4成的人認為應該立法禁止，然而有超過6成民眾認為應以更人道的方式飼育、屠宰。

▲屠宰場內環境相當惡劣，大小狗混雜而居。（圖／翻攝自Humane Society International）



最後是離過婚的美國女星梅根馬克爾（Meghan Markle），5月與英國哈利王子成婚，成為首位進入英國皇室的非白人女性，也代表這一代王室將享有婚姻自由，也淡去王室對離婚的汙名。

婚禮當天由於梅根父親無法出席，她選擇獨自走過紅毯，進入教堂前再由查爾斯王子牽著走到聖壇，查爾斯王子也不依傳統將新娘的手交給新郎，而是讓新娘自己走上前與新郎會合，象徵不將女性當成「財產」、從一個「擁有者」手中交到另一個「擁有者」手上。

▲梅根替英國王室帶來多面向的改變。（圖／達志影像）