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矽谷不適合「美國製造」　連賈伯斯都兩度嚐敗績

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賈伯斯（圖／達志影像／美聯社）

▲已故蘋果創辦人賈伯斯（Steven Jobs）（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

美國總統川普一直鼓吹蘋果等高科技公司要將生產搬回美國，實現「美國製造」，但外媒報導指出，其實已故蘋果創辦人賈伯斯（Steven Jobs）曾嘗試在美國本土生產Macintosh（麥金塔）電腦，但最終仍以失敗告終

據紐約時報報導，已故蘋果創辦人賈伯斯（Steven Jobs）非常欣賞美國汽車公司福特（Ford）的大規模生產，以及日本企業的高品質國內製造能力，因此他希望能將這些模式複製到美國本土。

早期在蘋果擔任過電子工程師得Randy Battat表示，「賈伯斯對於日本的製造技術有很深的執念，因為日本人被稱為是製造業的專家。賈伯斯想建立一座零件無缺陷、又能即時出貨的工廠。

但蘋果前產品部總裁Jean-Louis Gassee認為，賈伯斯的嘗試是失敗的，因為製造業的現實與個人理想有很大的出入。他表示，在工廠中，整個地上都是從生產線上掉落的零件，因此賈伯斯的「美國製造」夢會失敗，很大一部份是因為美國整體基礎建設的缺陷，並直指「美國沒有製造文化」。

而賈伯斯1983年建造的這座生產新款麥金塔的工廠，最終還是在1992年關閉，部分原因是因為該工廠從未達到設期的產量。而1990年賈伯斯再度建造另1座工廠來生產新公司NeXT的個人工作站，但最終仍以失敗告終。

1997重回蘋果的賈伯斯，因為有了前兩次的扎實教訓，他隔年就找了熟悉供應鏈的庫克（Tim Cook）擔任全球營運副總，蘋果也開始大量外包製造業。據了解，目前蘋果大部分生產都在中國大陸，近期該公司宣布要在美國德州新建大型園區，預計能提供1萬5000個工作機會，但幾乎沒有與製造業相關的工作機會。

報導認為，製造業離開美國，並沒有扼殺矽谷，反而是讓矽谷成為世界領先的工業和軟體設計中，iPhone過去背面的「加利福尼亞州設計，中國大陸製造」這段文字正顯示出了這樣的現象。

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關鍵字：蘋果,矽谷,川普,美國製造,供應鏈,庫克,iPhone

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