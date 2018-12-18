影／參加搖滾演唱會！女兒「爆筋比歌詞」給聽障父　一起舞動逼哭萬人

記者丁維瑀／綜合外電報導
加拿大19歲女子卡里（Karri）日前跟聽障的父親參加一場搖滾演唱會，為了讓戴著助聽器的爸爸能更融入氛圍，她歌唱的同時又比出歌詞，興奮的她手上還冒出幾條青筋。這段感人畫面被旁邊的聽眾朱爾斯（Jules Maria）所錄下，至今吸引36萬人按下心情，「我們甚至忘了舞台上的事情，看著這個非常令人著迷！」
▲卡里比出歌詞，讓父親知道演唱會的進度到哪。（圖／Jules Maria提供）
另類金屬樂隊「寬限三天樂團」（Three Days Grace）12日在艾德蒙頓（Edmonton）演出。卡里與53歲的爸爸達林（Darrin Carberry）是聽眾之一；過程中，女兒貼心比出歌詞的手語，父親則帶著微笑看著她，並隨著隱約的節拍舞動。
達林出生時就是聽障寶寶，他平時會戴著助聽器，讓自己能稍微聽見一些聲音。先天上的困難並未阻止他對音樂的熱愛，當他得知樂團有演出時，他立刻就說要與女兒一同前往。
▲卡里與父親都喜歡音樂。（圖／Jules Maria提供）
卡里事後受訪時表示，她與爸爸都玩得很高興，她決定比劃歌詞，讓對方知道當下播到哪首歌，「一位女士接著來找我，說她想要拍攝，希望我別介意。她告訴我，能看見這樣的事物真的很驚奇。」
朱爾斯14日將30秒的影片上傳臉書，她寫道在演唱會上見證了相當美麗的事物，讓她目不轉睛，甚至忘了台上的表演，「他們非常甜蜜，父親替女兒感到驕傲，這只是其中一首歌，抱歉這是個低品質的片段而已。」
寬限三天樂團也注意到影片，透過臉書表示「這是現在網路上最酷的東西，太美好了！」鼓手山德森（Neil Sanderson）甚至私訊卡里，告訴她這個時刻有多甜蜜。
卡里表示，影片傳開後，她收到許多來自世界各地的訊息，反應非常熱烈。至於父女未來還有哪些計畫？她笑說，會再找尋更多的演唱會，當然，都跟搖滾類型有關。
At last night's concert, we witnessed something absolutely beautiful. Keep In mind this was a rock concert (Three Days Grace in Edmonton). We saw this girl and a man who seemed to require a lot of dancing room, irritating at first until we realized what was happening. Her father is deaf/hearing imparied(?), she was signing the lyrics to him. We couldn't care less about what was happening on stage, watching them was absolutely mesmerizing. They were both very sweet and her father was very proud of his daughter. So here's one of the songs, sorry just a crappy snippet of what happened.由 Jules Maria 發佈於 2018年12月13日 星期四