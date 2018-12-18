台股開盤跌近80點　指數回測9700大關



▲台北股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉姵呈／台北報導

因市場對經濟成長疑慮，美股昨日再度重挫，今（18）日也使亞股一開盤就受到衝擊，日股跌逾1.69%，韓股相對抗跌，小跌0.18%左右，台股集中市場加權指數開盤跳空跌31.07點、以9756.46點開出，成交金額新台幣18.2億元。在大立光與台積電重挫逾1%下，早盤指數最多跌幅擴大近80點，陷橫盤整理，最低來到9710.53點，今日恐有跌破9700危機，截至上午9點5分，指數暫報9722.46點。

八大類股惟鋼鐵類股有撐，逆勢上揚逾0.05%，半導體與光電類股早盤表現最差，跌逾1.1%。蘋概三王今日賣壓沉重，股王大立光（3008）與權值股台積電（2330）開盤跌逾1.8%、1.1%，鴻海（2317）跌逾1.1%。其他權值股像是台塑（1301）與國泰金（2882）表現皆受壓抑，電金傳與蘋概股跌多漲少、鋼鐵族群相對有撐。

市場對經濟成長的疑慮、以及擔心聯準會升息計劃可能對經濟和股市造成過大影響，拖累昨日美股重挫，三大指數全都下跌逾2%，道瓊工業指數收跌507.53點或2.11%，報23,592.98點；標普500指數收跌54.01點或2.08%，報2,545.94點；那斯達克指數收跌156.93點或2.27%，報6,753.73點。

法人認為，外資即便抽腿但近來台股有撐，顯示內資還在場內，台股下方支撐為9616點，不過，在未能帶量突破季線前，都僅限於個股表現盤。要留意的是本周四美國FOMC利率決策會議後，聯準會聲明若偏向鷹派，對股市短多長空，代表明年美國景氣確有趨緩疑慮。在這之前，台股仍將呈現個股表現盤，內資著墨的中小型題材股較有表現機會，但在整體盤面氣氛偏弱的態勢下，端看內資能否引領台股走自己的路。

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