影／台指期跳空開低跌逾70點　電子期、金融期扯後腿回測9700點

記者紀佳妘／台北報導

美國總統川普在推特上釋出美國聯準會（Fed）考慮升息的訊號，簡直讓人難以置信，加上全球經濟表現趨緩，美股3大指數全面跳水，其中標普更是創下14個月來新低點，拖累日、韓股同步軟腳，台指期今（18）日跳空開低，三大期指一片綠油油，早盤跌逾70點，回測9700點大關。

▲華爾街股市重挫，拖累亞股表現疲軟，台指期今天也跟著開低走低。（示意圖／記者屠惠剛攝）

全球經濟成長趨緩疑慮未減，加上市場擔心美國聯準會升息步伐，美股3大指數血流成河，其中道瓊工業平均指數終場狂瀉507.53點，跌幅2.11%，收在23592.98點；那斯達克指數也重挫156.93點，跌幅2.27%，收報6753.73點；標準普爾500指數收低54.01點，跌幅2.08%，以2545.94點作收，一舉創下2017年10月來新低。

不畏國際利空消息頻傳，台股周一呈現量縮整理格局，以9762.49點開出後，隨著股王大立光、台積電力守紅盤之上，盤中一度飛越9800點關卡，終場上漲13.37點，收在9787.53點，成交值新台幣779.35億元，3大法人同步站在賣方，合計賣超台股22.41億元，其中自營商賣超12.31億元、投信賣超8.43億元，外資及陸資賣超1.67億元。

台指期昨天穩步向上，3大期指均與現貨呈現正價差，盤中一度攻上9800點關卡，終場上61點，以9790點作收，成交量10萬7257口。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2121口至1萬1364口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加4281至4萬702口，市場聚焦台指期周三結算。