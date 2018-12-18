Godiva也賣咖啡　全球將展店2000間　1/3落腳亞洲

▲Godiva。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

外媒報導指出，知名巧克力品牌Godiva將推出咖啡店，計畫全球展店2000家，並藉著一系列計畫，在六年內將該公司營收提升5倍。

據《金融時報》報導，Godiva的咖啡店預計明年春天開始將展店2000家，首波店面將位於紐約，而這2000家咖啡店，其中三分之一將進軍亞洲，另外三分之一將落腳北美，而剩下的三分之一則將開設在世界各地。據了解，該公司一間咖啡店大小約為1,500至2,500平方呎（約42坪到70坪）。

Godiva執行長Annie Young-Scrivner向《金融時報》表示，她計畫要讓該公司的營收在2024年時為2018年營收的5倍。「我們知道我們將需要資金」，她也補充，目前已有許多日本企業對該公司的投資表達興趣，而Godiva目前正與摩根士丹利和潛在投資人洽談相關交易，金額高達10億美元，其中一項為有買主收購Godiva的日本事業，並讓Godiva保留品牌控制權。

據報導，Godiva的咖啡廳菜單將有熱巧克力、餅乾、affogato、牛角麵包等等，Annie Young-Scrivner認為，咖啡市場的前景非常好，且咖啡、茶與巧克力是非常好的搭配。除了拓展咖啡店外，Annie Young-Scrivner也計畫拓展Godiva巧克力在零售通路的銷售，並加強推出一般的包裝巧克力，而非如過去那樣死守高端禮品市場。