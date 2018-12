用「甜食」引誘！3歲女童慘遭保全性侵　下體出血…昏迷被丟路邊

▲甜食示意圖。(圖/取自免費圖庫pixbay)

國際中心/綜合報導

印度一名保全人員16日時發現,鄰居家的3歲女孩獨自一人,竟然用「甜食」引誘女孩,帶到附近的廢棄地虐待性侵。女孩被當地人發現時,私處嚴重受傷流血,整個人呈現昏迷的情況倒臥在地,隨後被送進加護病房,病情十分嚴重;而該名性侵犯則是在被警逮捕前,因為可惡的行徑遭到居民的爆打。

綜合外媒報導,這起事件發生在印度的裡西南部的賓達普(Bindapur),受害女童的父母跟哥哥在16日時出門工作,留下女童一人獨自在家玩,隔壁鄰居見狀竟然用甜食將人引誘出家門後抱起,帶至一處廢棄房屋內性侵。據悉,該名鄰居是一名保全人員,已婚並且在該處居住了3年之久。

印度警方在當天下午4點時接獲報案,當地居民發現女童昏迷躺在路邊,私密處嚴重受傷,身上還有咬痕跟指甲的抓痕,隨後女童被送往醫院並住進加護病房,情況被判斷為「嚴重」。

而該名性侵犯則是在當天晚上被居民抓起,在送交給警察之前,還因為惡劣的行為先遭到一頓毒打。報導中指出,女童的病情穩定,其家人也得到了協助;而性侵犯也已逮捕歸案。

適逢先前曾震驚全世界的「印度巴士性侵案」6周年,德里的婦女事務委員會成員馬利瓦(Swati Maliwal)在推特上發文寫到,「在這個非常的夜晚,正好是德里巴士性侵案的6周年,沒有任何的事情改變。直到有效且迅速的懲罰規定被確立,不然將不會有任何改變!這個城市還要再多誇張,可以在性侵案6周年的這天,再有孩子受害!」

Today a 3 year old girl has been brutally raped in Bindapur, Delhi. She is bleeding profusely & is v critical. Am on my way to meet her.



How more can this city let down Nirbhaya that even on her 6th death anniversary children are raped! @narendramodi ji, for nth time, pl help!