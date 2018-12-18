屍體遭無良人「刻人名+割花」！1.7m海豚獨躺海灘　死相超悽慘

▲海豚的屍體上被刻上名字。（圖／翻攝自Facebook／Equinac）

國際中心／綜合報導

位於西班牙東南部濱海羅克塔斯（Roquetas de Mar）的一處海灘上，日前發現了一隻海豚屍體，不過最令人傻眼的是，似乎是有人趁著海豚擱淺、動彈不得時，在其身上「刻下」胡安（Juan）的字眼，行為相當殘忍無情。

根據外媒報導，這隻雌性海豚身長5英尺5英寸（約1.7公尺），被發現時擱淺在海灘上已經死亡，身上還帶著「胡安（Juan）」的人名形狀傷痕，傷口又大又深，怵目驚心。一名海豚救援組織「Equinac」的人員莫倫（Eva Maria Moron）表示，海豚身上的人名傷口不可能是海中造成的；牠應該是在海上遭遇暴風雨後，被水沖上沙灘。

莫倫稱，當救援人員看到海豚時，大家都感到相當生氣；目前所判定的狀況是，這件事不是在海中發生的，而且兇手在做這件事時，海豚很有可能早就已經沒了氣息，但現在仍然無法確定海豚真正的死因，或是因為人類行為及其他因素死亡。

報導中指出，根據西班牙法律規定，發現死海豚時應該通知當局，即使是漁民在漁網中發現海豚屍體，也該這樣做；莫倫說，希望人們能夠意識到保育類動物的重要性，例如海龜或是海豚。目前西班牙警方已經鎖定一名嫌疑犯，但整起案件仍在調查當中，也尚未逮捕任何人。